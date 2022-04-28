Множество нарушений условий труда выявили на крупнейших предприятиях Казахстана

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danilov 28 Апреля 2022 в 17:12:15
«Конституционное право на безопасные условия труда является безусловным. Его соблюдение всегда в приоритете у органов прокуратуры. В этих целях прокуроры проверили 49 крупных предприятий. Выявили, что работникам не компенсируют за вредные условия труда. Установили более 2 тыс. фактов не обеспечения средствами защиты и питанием. Работодатели повсеместно не принимают мер по обучению, обязательному инструктажу, страхованию и медицинскому осмотру работников (свыше 5 тысяч работников)», - сообщил в четверг начальник службы по защите общественных интересов генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов.
Более 6,5 тыс. нарушений выявлено в сфере противопожарной, промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности – это неисправные пожарные сигнализации и вентиляции, незащищенные электрощиты, отсутствие гидрантов и огнетушителей и другие.
«Наряду с этим, проверкой установлена эксплуатация свыше 1,5 тысячи технологического оборудования не соответствующих требованиям безопасности, а 50 единиц вовсе подлежат приостановлению (на них трудятся свыше 2,5 тысячи работников). Среди нарушителей трудовых прав граждан – «Казцинк», «Казхром», «Казфосфат», «Аралтуз», «Казахмыс» и «Озенмунайгаз», - уточнили представитель надзорного органа.
По его словам, положение в сфере охраны труда усугубляют также противозаконные действия отдельных работодателей, которые скрывают травматизм и гибель работников на производстве. Проверкой выявлено свыше 40 таких случаев.
«Как показала проверка, сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов. Во-первых, недостаточно эффективное правовое регулирование. К примеру, незначительный диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников – от предупреждения до штрафа не более Т400 тыс. (без учета повторности). Для субъектов бизнеса это несущественно, поэтому методы их «дисциплинирования» не срабатывают. Во-вторых, ненадлежащий государственный контроль. Выявляемые уполномоченными органами правонарушения не находят логического завершения, о чем свидетельствуют результаты настоящей прокурорской проверки», - сообщил представитель генпрокуратуры.
В целом, уточнил он, по итогам проверки внесено 69 актов надзора, к административной ответственности привлечено 226 лиц.
«По актам прокуроров 30 тыс. рабочим установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена. Данный вопрос находится на особом контроле генерального прокурора», - заверил Нурпеисов.
https://kaztag.kz/ru/news/mnozhestvo-narusheniy-usloviy-truda-vyyavili-na-krupneyshikh-predpriyatiyakh-kazakhstana
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