Что помешало следствию в деле крушения Bek Air

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danilov 29 Апреля 2022 в 15:17:59
«При проведении мероприятий по поиску, спасанию и извлечению погибших, а также пострадавших лиц в результате АП (авиационного происшествия – КазТАГ) перемещение фрагментов ВС (воздушного судна – КазТАГ) и разрезание конструкции не актировалось и не фотографировалось, что значительно затруднило работу по определению состояния и местоположения частей ВС после АП», - говорится в итоговом документе о результатах расследования авиакатастрофы.
Также, по данным следователей, не проводилась маркировка местоположения погибших и пострадавших лиц относительно фрагментов ВС на месте АП.
«Образцы использовавшейся для противообледенительной обработки ВС Fokker-100 UP-F1007 противообледенительной жидкости не были направлены на исследование физико-химических (антиобледенительных) свойств в независимые лаборатории по причинам, не зависящим от комиссии по расследованию», - сказано в документе.
Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
https://kaztag.kz/ru/news/nazvany-pomeshavshie-sledstviyu-po-delu-bek-air-narusheniya-srazu-posle-krusheniya-samoleta
Следователи крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air обвинили работников комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития в бездействии и халатности, передает корреспондент агентства.
«В соответствии с постановлением правительства РК от 12 мая 2011 №504 «Об утверждении правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов», а также «Правилами аэродромного обеспечения в гражданской авиации», утвержденных приказом ИО министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 7 октября 2015 года №978 и «Нормами годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов гражданской авиации)», утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №381 отмечается бездействие и халатность со стороны должностных лиц КГА МИИР РК в части строительства объектов, которые могли угрожать безопасности полетов», - говорится в итоговом документе о результатах расследования авиакатастрофы.
Также в числе выявленных недостатков – отсутствие на момент авиационного происшествия действующего основополагающего документа, определяющего государственные требования в области защиты воздушных судов от наземного обледенения, включая требования к лицензированию организаций и подготовке персонала, выполняющего соответствующие работы, что предусмотрено Doc 9640-AN/940.
В итоге КГА рекомендовано:
- Внести изменения и дополнения в законы РК и другие нормативно-правовые акты, регулирующие выдачу земельных участков и строительство на приаэродромной территории и санитарно-защитных зонах аэропортов, целью которых должны являться повышение уровня безопасности полетов;
- Разработать и внедрить типовые правила противообледенительной защиты воздушных судов (ВС), выпуск соответствующих разрешений для использования ПОЖ и их применения в аэропортах РК;
- При разработке правил противообледенительной защиты ВС в аэропортах РК, предусмотреть в программах теоретической подготовки персонала, допускаемого к ПОО ВС, изучение вопросов наземного обледенения и его влияние на аэродинамические характеристики самолетов и безопасности полетов (в рамках концепции чистого самолета);
- Разработать и внедрить требования к эксплуатантам ВС о наличии в картах контрольных проверок перед вылетом информации о состоянии несущих и управляющих поверхностей ВС на предмет наличия наземного обледенения для принятия решения на ПОО;
- Рассмотреть и привести инструкцию по организации и обслуживанию воздушного движения, утвержденных приказом ИО Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 279 в соответствие с требованиями Doc 4444 «Организация воздушного движения».
https://kaztag.kz/ru/news/sledstvie-po-aviakatastrofe-bek-air-otmechaetsya-bezdeystvie-i-khalatnost-rabotnikov-kga
Работники аэропорта Алматы пытались ввести в заблуждение следователей авиакастрофы Bek Air
«В процессе расследования работниками АО «Международный аэропорт «Алматы» была предпринята попытка ввода в заблуждение комиссии по расследованию путем представления ордера №7169 от 27 декабря 2019 года с приписками и исправлениями, искажающими ранее представленный первоначальный документ», - говорится в итоговом отчете о результатах проведенного расследования.
Также отмечается отсутствие в аэропорту Алматы системы контроля качества противооблединительной обработки и процедуры первоначальной подготовки операторов.
«Сертификат о прохождении очередной подготовки оператора, выполнившего ПОО ВС Fokker-100 был выдан АТЦ «АО Международный аэропорт Алматы», - пояснили следователи.
Также аэропорт южной столицы обвинили в несоблюдении правил аэродромного обеспечения в гражданской авиации и норм годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов гражданской авиации) в части контроля и информирования уполномоченного органа в сфере гражданской авиации о строительстве объектов, которые могли угрожать безопасности полетов.
«Неудовлетворительная система контроля качества в АО «Международный аэропорт «Алматы» касательно типа применяемой противообледенительной жидкости», - добавили следователи.
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