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Закона.Нет
Нарушения на 165 миллиардов тенге выявила Генпрокуратура на таможне
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danilov 03 Мая 2022 в 13:54:55
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  Маке0912 03.05.2022 в 17:13:42   # 797466
Хоргос всегда был коррумпирован. Вроде много кого пересажали. Сейчас опять сажать будут.
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