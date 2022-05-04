Почти 630 жд-путей хотят забрать у связываемой с Кайратом Сатыбалды фирмы

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danilov 05 Мая 2022 в 17:44:38
«На основании ходатайства АО «НК «Қазақстан темір жолы» генеральным прокурором опротестованы решения судов, в том числе о передаче на баланс АО «ЦТС» 629 путей, которые ранее принадлежали АО «НК «Қазақстан темір жолы» и подлежат возврату», - сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
Он уточнил, что рабочей группой проведены анализ и осмотр 579 подъездных путей на 219 станциях и 83 субъектов естественной монополии, по итогам которых установлено отсутствие всех видов ремонтных работ в рамках обеспечения безопасности использования подъездных путей.
«Также проведена документальная ревизия содержания подъездных путей. Так, общее количество подъездных путей Республики Казахстан составляет 3658 единиц, из них 2678 единиц не оказывают услуг предоставления подъездных путей другим организациям», - пояснил Смаилов.
https://kaztag.kz/ru/news/pochti-630-zhd-putey-khotyat-zabrat-u-svyazyvaemoy-s-kayratom-satybaldy-firmy
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