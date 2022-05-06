Трясут таможню

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danilov 06 Мая 2022 в 14:50:40
«Комитетом (государственных доходов, КГД – КазТАГ) выявлены признаки выписки фиктивных ЭСФ на Т398 млрд. Предварительная сумма ущерба – Т128 млрд. Материалы переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса возбуждения уголовного дела. По 151 импортерам материалы по признакам выписки фиктивных ЭСФ направлены в агентство по финансовому мониторингу», - говорится в распространенном в пятницу сообщении.
Как отмечается, все указанные нарушения выявлены благодаря информационным системам Комитета госдоходов, на базе которых действует система прослеживаемости товаров от импорта/производства до розничной реализации/экспорта.
«Сегодня 100% таможенных деклараций подаются в электронном виде, УВЭД (участники внешнеэкономической деятельности – КазТАГ) самостоятельно заявляют сведения, которые в последующем используются при администрировании. Так, НДС, недоплаченный при импорте за счет занижения стоимости товаров, благодаря применению ЭСФ довзыскивается с наценки на последующих этапах реализации», - сказано в сообщении.
Кроме того, заверили в ведомстве, принимается ряд других системных и точечных мер.
«В рамках совместной проверки генеральной Прокуратурой внесены представления об устранении нарушений деятельности УЭО (уполномоченных экономических операторов - КазТАГ). В частности, они касаются совершенствования системы регулирования управления рисками, проведения мер таможенного контроля, и снижения коррупционных рисков и других. В целом, КГД принимаются все необходимые меры по устранению данных замечаний, улучшению таможенного администрирования и усилению контроля на границе. В рамках поручений главы государства работа по наведению порядка на таможенной границе и повышению доходной части бюджета находится на особом контроле», - заверили в минфине.
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