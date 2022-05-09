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Перестрелка в Кызылорде
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danilov 09 Мая 2022 в 09:41:03


В Кызылорде в перестрелке были убиты три человека, еще двое доставлены в больницу.

Трагедия произошла 7 мая вечером.

По информации, которая распространяется в социальных сетях, перестрелка произошла в пригородном поселке Титова перед продуктовым магазином. Трое молодых людей, младшему из которых 26 лет, а старшему 29 лет, убиты выстрелами.

Как сообщили в областной станции скорой помощи, на месте происшествия работали три бригады медиков. "До приезда скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью, скончались трое молодых людей. Кроме того, ранения в ногу получили 47-летний мужчина и 23-летний молодой человек. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что инцидент со стрельбой зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана. "Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - добавили в пресс-службе ведомства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 09.05.2022 в 19:50:10   # 797857
Охереннно полная информация, как обычно
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