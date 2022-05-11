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Закона.Нет
Скот на дороге: кто должен возмещать ущерб?
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danilov 11 Мая 2022 в 12:17:09
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  Маке0912 11.05.2022 в 13:12:38   # 797914
Вечная проблема на автобамах . Ещё и дороги платные.
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  старик 11.05.2022 в 23:07:46   # 797936
Мой знакомый сидел на заднем сидении с маленьким сыном на руках, водила не успел среагировать и лошадь влетела в салон. Итог: знакомый погиб, а его ребенок инвалид. По работе часто ездил в К Орду, мне кажется это самое опасное место : скот бродит ночью по трассе совершенно свободно. Сам не раз уворачивался( слава богу не люблю большую скорость ночью), знаю двух человек, которые имели несчастье встретиться на этой дороге со скотом. В одном случае это был верблюд, слава богу обошлось только переломами и поврежденными авто.
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  звукач 11.05.2022 в 23:15:38   # 797940
Вот и вопрос - за что платить за дорогу если нет ограждения? Дурдом...
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