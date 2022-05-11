Скот на дороге: кто должен возмещать ущерб?

Мой знакомый сидел на заднем сидении с маленьким сыном на руках, водила не успел среагировать и лошадь влетела в салон. Итог: знакомый погиб, а его ребенок инвалид. По работе часто ездил в К Орду, мне кажется это самое опасное место : скот бродит ночью по трассе совершенно свободно. Сам не раз уворачивался( слава богу не люблю большую скорость ночью), знаю двух человек, которые имели несчастье встретиться на этой дороге со скотом. В одном случае это был верблюд, слава богу обошлось только переломами и поврежденными авто.