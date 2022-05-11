«Ферулу» незаконно собирали 134 иностранца в Туркестанской области

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danilov 13 Мая 2022 в 11:11:21
Во время рейда полицейские задержали правонарушителей, незаконно добывавших лекарственную траву «Кеурек» (Ферула), произрастающую на территории Арысского, Сарыагашского и Отрарского районов.
Выявили незаконно работавших иностранцев, из них в Отырарском районе 33 граждан Таджикистана и в Арысском районе 101 граждан Узбекистана.
Нарушителей привлекли к ответственности по ст. 517 ч.5 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения» и свыше 100 иностранцев подвергли административному аресту.
Также полицейские выявили двух граждан Казахстана, незаконно использовавших иностранную рабочую силу и составили в отношении них административные протокола по статье 519 КоАП РК « Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».
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