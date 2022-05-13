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Закона.Нет
ПО на Т9 млрд купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
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danilov 13 Мая 2022 в 14:40:52
Программное обеспечение (ПО) на Т9 млрд купило АО «Транстелеком» у своего соучредителя – ТОО «Unit Telecom», учредителем которой является Нурали Алиев – внук экс-президента Нурсултана Назарбаева и сын бывшего депутата мажилиса Дариги Назарбаевой.

«Программное обеспечение; заказчик – АО «Транстелеком»; метод закупки – из одного источника; общая сумма лотов – Т9 028 671 600», - говорится в описании конкурса, размещенного на портале фонда «Самрук-Казына», победителем по которому признан Unit Telecom.

Данная закупка была проведена еще в декабре 2019 года.

Учредителями АО «Транстелеком» являются АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (25% акций) и ТОО «Unit Telecom» (75% акций), а учредителями последней, по данным сервиса проверки благонадежности компаний Kompra, являются Нурали Алиев и Дмитрий Покупателев, который по данным за 2021 год числился в составе совета директоров «Транстелекома».

Примечательно, что фирма внука Назарбаева, несмотря на победу в тендере более чем на Т9 млрд, с 2017 года по 1 число отчетного периода 2022 года, по данным комитета государственных доходов, заплатила в виде налогов лишь Т33 558.

https://kaztag.kz/ru/news/po-na-t9-mlrd-kupil-transtelekom-u-svoego-souchreditelya-firmy-vnuka-nazarbaeva
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  shlenchak 13.05.2022 в 16:55:32   # 798034
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  vvka 13.05.2022 в 19:27:38   # 798039
Бля...когда эта семейка уже самоликвидируется?
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