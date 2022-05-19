Руководство завода в Семее поставляло военным старые и б/у запчасти и украло более Т1 млрд

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danilov 19 Мая 2022 в 10:43:17
«Территориальным департаментом АФМ по ВКО выявлено хищение более Т1 млрд должностными лицами АО «Семипалатинский машиностроительный завод». Хищение осуществлялось путем завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов», - говорится в сообщении в четверг.
Выяснилось, что первый заместитель генерального директора завода Сулейменов К.Р. умышленно вместо новых двигателей для танков организовал поставку двигателей выпущенных еще в 1985-2012 годах.
«Приговором суда Семя Сулейменов К. признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы», - уточнили в АФМ.
https://kaztag.kz/ru/news/rukovodstvo-zavoda-v-semee-postavlyalo-voennym-starye-i-b-u-zapchasti-i-ukralo-bolee-t1-mlrd
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А вся команда ? Бухгалтера , различные менеджеры, различные рабочие и даже Ген директор ничего не знали ? Миллиард под носом ушёл. Великий Остап Бендер мальчик по сравнению с ним. И Следственный комитет и прокуратура якобы ничего не увидели больше.
А военные что лохи ? , не видят , не знают , не понимают что им поставляют ? . Уверен воровали обе стороны .
Цитата: KAN13 от 19.05.2022 07:15:01100 процентов согласен!помню еще как в одну из воинских частей пригнали партию (новых) камазов,и никому ничего не докажешь,когда командвание сказало крутись как хочешь но свой срок машины должны отьездить.
А военные что лохи ? , не видят , не знают , не понимают что им поставляют ? . Уверен воровали обе стороны .
А военные что лохи ? , не видят , не знают , не понимают что им поставляют ? . Уверен воровали обе стороны .