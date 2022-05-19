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Руководство завода в Семее поставляло военным старые и б/у запчасти и украло более Т1 млрд
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danilov 19 Мая 2022 в 10:43:17
Руководство Семипалатинского машиностроительного завода поставляло военным старые и бывшие в употреблении запчасти и украло более Т1 млрд, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Территориальным департаментом АФМ по ВКО выявлено хищение более Т1 млрд должностными лицами АО «Семипалатинский машиностроительный завод». Хищение осуществлялось путем завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов», - говорится в сообщении в четверг.

Выяснилось, что первый заместитель генерального директора завода Сулейменов К.Р. умышленно вместо новых двигателей для танков организовал поставку двигателей выпущенных еще в 1985-2012 годах.

«Приговором суда Семя Сулейменов К. признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы», - уточнили в АФМ.

https://kaztag.kz/ru/news/rukovodstvo-zavoda-v-semee-postavlyalo-voennym-starye-i-b-u-zapchasti-i-ukralo-bolee-t1-mlrd
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 19.05.2022 в 12:05:29   # 798227
Один зам директора мошенник так получается ?
А вся команда ? Бухгалтера , различные менеджеры, различные рабочие и даже Ген директор ничего не знали ? Миллиард под носом ушёл. Великий Остап Бендер мальчик по сравнению с ним. И Следственный комитет и прокуратура якобы ничего не увидели больше.
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  KAN13 19.05.2022 в 13:15:01   # 798231

А военные что лохи ? , не видят , не знают , не понимают что им поставляют ? . Уверен воровали обе стороны .
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  Даун 19.05.2022 в 14:56:52   # 798238
Вот если бы новые поставляли запчасти это была бы новость
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  звукач 19.05.2022 в 15:54:41   # 798243
Цитата: KAN13 от 19.05.2022 07:15:01

А военные что лохи ? , не видят , не знают , не понимают что им поставляют ? . Уверен воровали обе стороны .
100 процентов согласен!помню еще как в одну из воинских частей пригнали партию (новых) камазов,и никому ничего не докажешь,когда командвание сказало крутись как хочешь но свой срок машины должны отьездить.
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