Экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы действительно водворен в ИВС Нур-Султана

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danilov 27 Мая 2022 в 14:01:53
«Мухамедиулы действительно водворен в ИВС департамента полиции Астаны. Он поступил туда по линии «антикора», - подтвердил источник редакции КазТАГ в пятницу.
Ранее о том, что Мухамедиулы водворен в ИВС, сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.
Напомним, 16 мая стало известно о том, что в доме Мухамедиулы и в Нацмузее проходят обыски. Позднее появились сообщения о том, что экс-министр якобы совершил суицид. Однако его представители данную информацию опровергают, а на странице самого Мухамедиулы в социальной сети появилось обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева, где экс-министр подтвердил начало антикоррупционного расследования, связав его с разногласиями с известным актером Тунгышбаем Жаманкуловым. Позднее Жаманкулов подтвердил, что это именно он написал заявление на Мухамедиулы. В тот же день антикоррупционная служба сообщила, что должностным лицам национального музея вменяют хищение Т146 млн.
В июне 2017 года Жаманкулов был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в хищении около Т69 млн. Как утверждало следствие, киностудией «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма «Феникс» в ТОО «Т.К.Turan Universal Business» было перечислено Т79 млн. Из них Т69 млн, по версии обвинения, якобы были похищены Жаманкуловым. Сам Жаманкулов, вопреки утверждениям Мухамедиулы, все обвинения отверг и вину не признал.
https://kaztag.kz/ru/news/eks-ministr-arystanbek-mukhamediuly-deystvitelno-vodvoren-v-ivs-nur-sultana-istochnik