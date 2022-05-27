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Экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы действительно водворен в ИВС Нур-Султана
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danilov 27 Мая 2022 в 14:01:53
Бывший министр культуры и спорта Казахстана – директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы действительно водворен в изолятор временного содержания (ИВС) Нур-Султана, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Мухамедиулы действительно водворен в ИВС департамента полиции Астаны. Он поступил туда по линии «антикора», - подтвердил источник редакции КазТАГ в пятницу.

Ранее о том, что Мухамедиулы водворен в ИВС, сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

Напомним, 16 мая стало известно о том, что в доме Мухамедиулы и в Нацмузее проходят обыски. Позднее появились сообщения о том, что экс-министр якобы совершил суицид. Однако его представители данную информацию опровергают, а на странице самого Мухамедиулы в социальной сети появилось обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева, где экс-министр подтвердил начало антикоррупционного расследования, связав его с разногласиями с известным актером Тунгышбаем Жаманкуловым. Позднее Жаманкулов подтвердил, что это именно он написал заявление на Мухамедиулы. В тот же день антикоррупционная служба сообщила, что должностным лицам национального музея вменяют хищение Т146 млн.

В июне 2017 года Жаманкулов был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в хищении около Т69 млн. Как утверждало следствие, киностудией «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма «Феникс» в ТОО «Т.К.Turan Universal Business» было перечислено Т79 млн. Из них Т69 млн, по версии обвинения, якобы были похищены Жаманкуловым. Сам Жаманкулов, вопреки утверждениям Мухамедиулы, все обвинения отверг и вину не признал.

https://kaztag.kz/ru/news/eks-ministr-arystanbek-mukhamediuly-deystvitelno-vodvoren-v-ivs-nur-sultana-istochnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Desperado 27.05.2022 в 15:19:55   # 798515
Долго он на плаву был. Видео с его разоблачением гуляло по сети еще два года назад. Видимо и до него дотянулась рука правосудия.
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