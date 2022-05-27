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Оперативные номера у гражданских
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danilov 27 Мая 2022 в 16:47:01
Полицейских из Талдыкоргана, поймавших машину секретаря Маслихата Алматинской области на подложных номерах, сегодня днем поймали со взяткой!
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M54
27.05.2022 в 17:09:55
# 798521
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