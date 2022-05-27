Уголовное дело завели на казахстанских туристов за пересечение границы в горах Алматы

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danilov 28 Мая 2022 в 13:37:01
«В 2021 году пограничной службой зафиксированы 6 незаконных пересечений государственной границы. Граждане в туристических целях осуществляли выход в Большое Алматинское ущелье через перевал Алматы. По пути к нему посещали озеро Алматы, находящееся в 300 метрах от государственной границы. Озеро географически расположено на территории Кыргызской Республики. Аналогичный факт нарушения зафиксирован и в 2022 году. В отношении вышеуказанных граждан РК было возбуждено уголовное дело за нарушение Государственной границы Республики Казахстан согласно ст. 392 ч. 1 Уголовного кодекса РК», - сказано в сообщении.
Туристы следовали по маршруту: проспект Дулати – экопост ГНПП «Иле-Алатау» – Большое Алматинское озеро – Космостанция – северо западный склон пик Туриста – ущелье Проходное – правый приток реки Алагир – река Проходная – широкая седловина перевала Проходной.
Необходимо отметить, на данном маршруте имеются информационные табло, на которых указано место прохождения границы, указательные столбы с надписями «Пограничная зона», кроме того Государственная граница РК обозначена пограничным знаком.
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