Полицейские  задержали подозреваемых в вымогательстве у сотрудников медицинских учреждений 

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danilov 30 Мая 2022 в 09:28:15
В результате совместной операции сотрудников Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ДКНБ по Туркестанской области пресечена преступная группа, которая путём угрозы распространения и публикации порочащих сведений о финансовой деятельности медицинского учреждения, на системной основе занимались вымогательством денежных средств с работников медицинских учреждений, расположенных в Махтаральском и Жетысайском районах Туркестанской области.
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Департманта полиции Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов.
"Ранее к нам в Управление криминальной полиции ДП ТО с заявлением
обратился работник одного из медучреждений о том, что неизвестные лица, путём угрозы распространения и публикации порочащих сведений и организации внеплановых проверок контролирующими органами, вымогали у него около 32 миллионов тенге.
Данный факт нами был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 194 ч. 4 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".
С целью задержания преступной группы и раскрытия преступления, из числа сотрудников УКП ДП Туркестанской области и ДКНБ РК по Туркестанской области была создана специальная группа и проведен комплекс неотложных следственных действий.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКП ДП Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ, в одном из кафе города Жетысай, при вымогательстве денежных средств в крупном размере, задержали подозреваемого, жителя г. Жетысай. В качестве вещественного доказательства у задержанного изъяли деньги в сумме 32 млн тенге" - отметил заместитель начальника К.Сахов.
"Далее, в результате дальнейших следственных действий возле одного из заведений города Шымкент, оперативниками Управления криминальной полиции ДП ТО совместно с сотрудниками ДКНБ и подразделением СОБР задержан второй подозреваемый, житель Мактаральского района.
В настоящее время в отношении задержанных лиц проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС." - резюмировал полковник полиции К.Сахов.
Пресс-служба ДП Туркестанской области
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