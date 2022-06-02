Токаеву доложили о привлечении с начала года к ответственности более 10 тыс. госслужащих
danilov 02 Июня 2022 в 20:31:18
«Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Глава государства заслушал отчет о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности. Как сообщил Берик Асылов, с начала года к административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 10 тыс. госслужащих и работников квазигосударственного сектора», - говорится в сообщении в четверг.