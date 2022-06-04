 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Объявленный в розыск казахстанский бизнесмен задержан по делу о хищении Т1,1 млрд
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Июня 2022 в 12:54:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 04.06.2022 в 18:09:10   # 798790
Конечно надо его судить и это очень правильно.
Украли 1.1 миллиард тенге. Это по курсу на сегоднешний день примерно 2 558 000 долларов. А вот которые всю жизнь воровали 30 лет. И у кого десятки миллиардов долларов. Их трогать нельзя ? Почему не объявляют всю семейку Назарбаева и его самого в международный розыск. Всех его приближённых и жопализов . Народ сейчас всё видит. Только официально у Назара нашли ещё 7.8 миллиардов долларов. Якобы Масимов через его университет всё отмывал. Это уже официально. Так почему власти все молчат. Цыплёнка поймали и во всех сетях трубят о победе что два спало виной миллиона нашли. Просто власть ещё та - зависимая и трусливая. Всё таки раньше все с одной кар мушки ели.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь