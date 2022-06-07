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Закона.Нет
Каждый грузовик везет через Кордай контрабанду – КГД Казахстана
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danilov 08 Июня 2022 в 08:27:42
Практически каждый грузовик везет через Кордай контрабанду, сообщает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«Казахстанская сторона наглядно продемонстрировала процесс проведения тематических налоговых проверок на территории Республики Казахстан, в ходе которых практически в каждом грузовом автотранспортном средстве выявлены незаявленные товары, в том числе и брендовые», - говорится в сообщении о посещении министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максатом Мамыткановым казахстанско-кыргызской границы во вторник.

Согласно информации, на встрече представители комитета госдоходов Казахстана с представителями ЕЭК и фискальных органов Кыргызской Республики и Российской Федерации на автопунктах пропуска «Кордай» и «Карасу» ознакомили участников с бизнес-процессами по мониторингу перемещения товаров.

Время прохождения одного грузовика на казахстанском участке границы занимает в среднем 20 минут, отмечается в информации.
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