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Закона.Нет
Суд ДНР приговорил наемников Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни
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Vrangel 09 Июня 2022 в 20:52:03


Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке

Суд ДНР назначил наемникам из Британии и Марокко Пиннеру, Аслину и Брагиму смертную казнь

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Согласно законам ДНР, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют.
Глава судебной коллегии сообщил, что осужденные могут обжаловать решение в течение месяца. Кроме того, председательствующий в зале суда отметил, что Пиннера признали террористом в Великобритании и разыскивали за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.
В среду наемники признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.06.2022 в 00:57:12   # 798893

Quote:
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке
Поправлю: англичане тоже пдданные, так как их страна тоже королевство, но дело не в этом.Заместитель премьер-министра Великобритании Quote:
Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
Англия собирается договариваться об освобождении С ЗЕЛЕНСКИМ! Казус в том, что если Англия подаст протест в суд ДНР, она тем самым признает ДНР суверенным государством.Вот такие коллизии.Сами себя загоняют в политические и экономические тупики.Путину так плохо, что он ночами не спит.
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  Dimmon 10.06.2022 в 02:19:18   # 798904
Quote:
Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями провел аналогию между Российской Федерацией и Российской империей в эпоху Петра Великого. По его словам, роль современной России совпадает с той, что была в XVIII веке.
Петр I ничего не отнимал и, проводя Северную войну со Швецией, лишь возвращал российские территории и укреплял их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями. По его словам, «на нашу долю тоже выпала эта участь».
«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал. Все Приладожье, там где сегодня Петербург основан. Возвращал и укреплял — вот что он делал. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят»,— сказал Владимир Путин
В настоящий момент Россия проводит военную операцию на Украине, заняв часть ее территорий. Официальные российские лица уже неоднократно говорили о планах по их включению в состав России. Так, в Херсонской и Запорожских областях планируют провести референдум о вхождении в состав РФ. Также о желании войти в состав России говорят власти ДНР и ЛНР.


ни ссср ни денацификация, все гораздо проще - возвращение земель
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