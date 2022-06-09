Суд ДНР приговорил наемников Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни

Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями провел аналогию между Российской Федерацией и Российской империей в эпоху Петра Великого. По его словам, роль современной России совпадает с той, что была в XVIII веке.

Петр I ничего не отнимал и, проводя Северную войну со Швецией, лишь возвращал российские территории и укреплял их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями. По его словам, «на нашу долю тоже выпала эта участь».

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал. Все Приладожье, там где сегодня Петербург основан. Возвращал и укреплял — вот что он делал. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят»,— сказал Владимир Путин

В настоящий момент Россия проводит военную операцию на Украине, заняв часть ее территорий. Официальные российские лица уже неоднократно говорили о планах по их включению в состав России. Так, в Херсонской и Запорожских областях планируют провести референдум о вхождении в состав РФ. Также о желании войти в состав России говорят власти ДНР и ЛНР.