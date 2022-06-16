Освещавшая протест против сноса сквера холдингом Bi Group активистка арестована в Алматы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Июня 2022 в 09:23:02
«Фактически, по диспозиции статьи, за участие в несанкционированном митинге, который проходил 9 апреля по улице Минина, 24, это Бостандыкский район», - сообщил адвокат активистки Руслан Кожахмет редакции КазТАГ в четверг.
Он подтвердил, что речь идет о сходе против сноса компанией Bi Group сквера, который освещала Ташимова.
Факт того, что ряд местных жителей держали в руках плакаты, а Ташимова этот процесс освещала, и был расценен, по словам юриста, как проведение митинга, участие в котором и вменили в итоге активистке.
«Я сейчас готовлю уже апелляционную жалобу для того, чтобы, по крайней мере, судебная коллегия пересмотрела дело в нашу пользу. Уже обращались ко мне представители парламента Республики Казахстан, они готовы поддержать, и мы уже известили генеральную прокуратуру и уполномоченного по правам человека», - добавил адвокат.
Напомним, 9 апреля против строительства очередного жилого комплекса корпорации BI Group на месте сквера выступили десятки алматинцев. Как отметили тогда местные жители, на указанном участке, согласно реестру зеленых насаждений, произрастает более 500 деревьев. Горожане обвинили тогда BI Group в том, что корпорация сфальсифицировала все документы, утверждая, что якобы будут уничтожены лишь 28 деревьев.
Отметим, что это не первый скандал, связанный с Bi Group. Пример очередных нарушений из целой цепи, приводится в материале «Итоги аудита по модульным больницам Bi Group в пяти регионах переданы правоохранителям» от 13 июня, где подробно описаны и другие нарушения холдинга.
https://kaztag.kz/ru/news/osveshchavshaya-protest-protiv-snosa-skvera-kholdingom-bi-group-aktivistka-arestovana-v-almaty
Комментарии, по рейтингу, по дате