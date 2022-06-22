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Закона.Нет
25 человек полиция пытала утюгом — генпрокуратура
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danilov 22 Июня 2022 в 09:23:43
25 человек пытали утюгом в ходе расследования по делу о январских событиях. Об этом сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется уголовным делам, зарегистрированным по фактам недозволенных методов следствия. В настоящее время восемь наиболее резонансных случаев расследуют специальные прокуроры. По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них девять содержатся под стражей. В частности, по делу о пытках с использованием раскалённого парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц», - сказал Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

По его словам, все заявители описали схожий способ применения пыток. В результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции. Трое из них вину признали.

https://www.inform.kz/ru/pytkam-utyugom-podverglis-25-chelovek-v-hode-rassledovaniya-yanvarskih-sobytiy_a3946440
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 22.06.2022 в 09:26:22   # 799320
Ну, при местном нагреве я такого нарассказываю...
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  dober66 22.06.2022 в 09:38:05   # 799322
У Этих троих полицейский тоже утюгом признания добывали?
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