25 человек полиция пытала утюгом — генпрокуратура

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danilov 22 Июня 2022 в 09:23:43
«Особое внимание уделяется уголовным делам, зарегистрированным по фактам недозволенных методов следствия. В настоящее время восемь наиболее резонансных случаев расследуют специальные прокуроры. По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них девять содержатся под стражей. В частности, по делу о пытках с использованием раскалённого парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц», - сказал Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.
По его словам, все заявители описали схожий способ применения пыток. В результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции. Трое из них вину признали.
https://www.inform.kz/ru/pytkam-utyugom-podverglis-25-chelovek-v-hode-rassledovaniya-yanvarskih-sobytiy_a3946440