Мобильные «Дочки» «Казахтелекома» монопольно и максимально завысили цены – АЗРК

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danilov 01 Июля 2022 в 09:58:39
«В связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи АЗРК проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы. Установлено доминирующее положение группы АО «Казахтелеком» (более 35%), в состав которого входят АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». АО «Кселл» за анализируемый период установил максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем Т756) и мобильного интернета (в среднем Т1765)», - говорится в распространенном в четверг сообщении.
К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла Т332, на услуги мобильного интернета – в среднем Т1022.
«Расследование в отношении АО «Кселл» открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета», - уточнили в ведомстве.
По итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы АЗРК выявлено превышение цены ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» по сравнению с остальными операторами связи.
«Операторы связи в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО «Казахтелеком»: ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл» по сравнению с ТОО «КаР-Тел». Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл». Расследование в отношении ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» открыто по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки», - проинформировали в АЗРК.
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