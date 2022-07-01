Глава сельхозуправления Акмолинской области осужден на 10 лет заключения за взятку

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danilov 01 Июля 2022 в 10:57:23
«30 июня приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области руководитель управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев осужден к 10 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе», - говорится в сообщении в четверг.
Чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в сумме Т13 847 430 из оговоренных Т30 млн от представителей коммерческой организации за оказание содействия в определении в 2020 году их товарищества оператором по поставке гарантированного удешевленного дизельного топлива для сельскохозтоваропроизводителей области для проведения весенне-осенних полевых работ и общее покровительство.
«Оглашение приговора состоялось с участием присутствовавшего в зале суда коллектива областного УСХ и земельных отношений», - добавили в «антикоре».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если сумма договора до 1 000 000 (одного миллиона) тенге 20 000 (двадцать тысяч) тенге
От 1 000 001 (одного миллиона одного) тенге до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) тенге 1,5 % от суммы сделки
от 50 000 001 (пятидесяти миллионов одного) тенге до 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге 0,45 % от суммы сделки
от 1 000 000 001 (одного миллиарда одного) 0,25 % от суммы сделки
ит.д.
Блять адекватно сука тарифы взяток сделать ..
На вопрос: а не дахуя ли это ? .. отвечают: нармально ..