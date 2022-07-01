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Глава сельхозуправления Акмолинской области осужден на 10 лет заключения за взятку
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danilov 01 Июля 2022 в 10:57:23
Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области Димаш Таласбаев осужден на 10 лет заключения за взятку, сообщает антикоррупционная служба.

«30 июня приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области руководитель управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев осужден к 10 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе», - говорится в сообщении в четверг.

Чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в сумме Т13 847 430 из оговоренных Т30 млн от представителей коммерческой организации за оказание содействия в определении в 2020 году их товарищества оператором по поставке гарантированного удешевленного дизельного топлива для сельскохозтоваропроизводителей области для проведения весенне-осенних полевых работ и общее покровительство.

«Оглашение приговора состоялось с участием присутствовавшего в зале суда коллектива областного УСХ и земельных отношений», - добавили в «антикоре».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 01.07.2022 в 12:37:51   # 799723
бляяяя .. неужели нельзя как то по божески\халяльно\кошерно взятки брать .. ну чтобы не "дахуя" .. чтобы не много .. взятко дающему чтобы не в напряг было .. блять .. если тут сидят чинуши .. вот Вам для примера :

Если сумма договора до 1 000 000 (одного миллиона) тенге 20 000 (двадцать тысяч) тенге

От 1 000 001 (одного миллиона одного) тенге до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) тенге 1,5 % от суммы сделки

от 50 000 001 (пятидесяти миллионов одного) тенге до 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге 0,45 % от суммы сделки

от 1 000 000 001 (одного миллиарда одного) 0,25 % от суммы сделки

ит.д.

Блять адекватно сука тарифы взяток сделать ..
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  Yerla 01.07.2022 в 12:43:29   # 799727
заибали бля .. иногда такую сумму назовут .. Я сука ажна ахуеваю .. Я мля, ибанутый Ерла, повидавший дахуя .. ахуеваю от аппетита чиновника ..

На вопрос: а не дахуя ли это ? .. отвечают: нармально ..
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  Yerla 01.07.2022 в 12:45:46   # 799729
во всем мире мля это практикуется .. чем сука выше сумма договора .. тем меньше процент "назовем это комиссией"
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