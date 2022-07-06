Российский суд приостановил работу экспортирующего казахстанскую нефть КТК

что за сидры плюсанули? на своих карманах скоро почувствуете последствия

Quote: Алматы. 6 июля. КазТАГ – Казахстан и экспортеры потеряют от остановки транзита нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Россией до $500 млн, считает известный казахстанский экономист Алмас Чукин.



«Мне все казалось, что это объективные случайности. Сначала шланги запутались в марте-апреле на трубопроводе КТК до Новороссийска, потом экологический штраф на миллиарды рублей. Потом мины времен Второй мировой войны надо было найти и обезвредить. Но теперь вице-премьер РФ Виктория Абрамченко озаботилась экологией в порту Новороссийска и комиссия выявила несколько документарных нарушений плана на случай разлива нефти. То есть, ничего еще не разлилось, но по плану не все выполнено. И комиссия дала время до 30 ноября исправить недочеты. Но Ространснадзор обратился в суд, и прямо в ходе заседания потребовал остановить работу КТК на 90 дней! И суд, в качестве наказания вынес решение остановить всю деятельность трубопровода на 30 дней! Это прямые потери Казахстана и экспортеров на $300-500 млн. Очевидно, что наш союзник в одном конце Черного моря ведет войну и минирует море, но очень внимательно следит за возможными разливами нефти из морских заправщиков, и возможными мерами по устранению этих разливов», - написал Чукин на своей странице в социальной сети в среду.



Астана. 6 июля. КазТАГ – Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) просит суд России приостановить исполнение решения из-за риска необратимых последствий, передает корреспондент агентства.



«АО «КТК-Р» направило в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи от 5 июля 2022 года по делу №5-1188/2022 об административном приостановлении деятельности АО «КТК-Р» до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление», - сообщили в КТК в среду.



Как пояснили в консорциуме, «законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса».



«АО «КТК-Р» является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность», - пояснили в КТК.



Алматы. 6 июля. КазТАГ – От остановки отгрузки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в пору Новороссийска Казахстан недополучит, но в перспективе это стране на пользу, считает известный финансовый консультант Расул Рысмамбетов.



«От остановки КТК Казахстан конечно недополучит. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это нам на пользу. Это также и касается взаимных торговых запретов между Казахстаном и Россией. Проблема в слишком большом (в удельном весе) товарообороте с РФ. Ни одна страна не должна занимать в нашей торговле больше 10-15%, чтобы снизить риски. Спасибо большое районному суду Новороссийска за правильный урок», - написал Рысмамбетов в среду на своем Telegram-канале.



Алматы. 6 июля. КазТАГ – Кремль на фоне приостановки экспорта казахстанской нефти через Каспийский трубопроводний консорциум (КТК) через порт Новороссийска заявил о дружественных отношениях с Казахстаном, передает корреспондент агентства.



«Безусловно, конечно (Казахстан остается дружественным государством – КазТАГ). (…) Никаких решений не принималось, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий. Поэтому пока вот из чего мы исходим», - заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, остается ли Казахстан дружественной страной для России и намерен ли Казахстан поддержать антироссийские санкции.



Напомним, в ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России. Вместе с тем, стало известно также о том, что Казахстан может ужесточить правила экспорта товаров в Россию.



Quote: 18 марта жительница города Череповец Вологодской области России цветными красками написала призывы о мире на снегу. Среди них была шестая заповедь из Библии, запрещающая убийства. Полицейский составил на девушку протокол о дискредитации армии, а суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб., сообщает местное издание newsvo.



Активистка решила, что суд нарушил ее право на свободу выражения мнений, завысил сумму штрафа и потребовала отменить постановление. Но областной суд связал надписи с ситуацией в Украине и выяснил, что до начала «спецоперации» девушка не участвовала в пацифистских акциях. Он оставил решение о штрафе в силе.



«Действия [девушки] квалифицированы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами названного Кодекса и подлежащего применению законодательства. Смысл надписей: ****, „Мир“, „Не убий“, **** в связи с событиями в Украине верно расценен судом первой инстанции как дискредитация использования Вооруженных сил Российской Федерации, которые участвуют не в войне, а проводят спецоперацию в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - говорится в решении.

Quote: НИКИТА ШАТАЛОВ

Среда, 06 Июл 2022, 13:00



Обиженный на Казахстан Кремль перекрыл трубопровод КТК



Это вынудит нас искать новые инфраструктурные решения

Не успело наше истеричное инфополе отойти от предыдущей остановки КТК, как российские власти, ссылаясь на экологические проблемы и решение суда, снова остановили транзит казахстанской нефти. В этот раз на 30 дней. Все понимают, что причина – исключительно формальная, и иск Ространснадзора здесь ни при чём. Кремль решил перейти от информационного давления к реальному, чтобы склонить нас изменить позицию по принципиальным для них, прежде всего, экономическим вопросам.



К сожалению, такие действия только вредят нашему стратегическому партнёрству. Это будет вынуждать Казахстан отстраиваться от России теперь не только в мировоззренческих вопросах, но и искать новые инфраструктурные решения – для получения импорта, для отправки углеводородов на экспорт. Сейчас есть направление Баку-Тбилиси-Джейхан, есть китайская ветка для транзита нефти, есть отдаленный, но реальный проект трубопровода с подключением к действующей инфраструктуре, которая идет из Туркмении в Нью Дели (финансисты оценивают её в 4-6 млрд долларов, что на фоне такого давления – сущий пустяк).



Вспоминается, как некоторые “активисты” называли ПМЭФ театром и договорным матчем. Мол, НАЗАРБАЕВ договорился с ПУТИНМ, чтобы у ТОКАЕВА была возможность заработать очки перед электоратом и на мировой арене. Где эти видные эксперты теперь и что они скажут на то, что наш транзит нефти тормозят в ответ на наши действия? Помимо ПМЭФ, нам могут предъявить нежелание импортировать технологии (например, дроны), открывать счета компаниям с санкционным шлейфом или открытое заявление, что Казахстан будет разрывать договоры, если ситуация, как с судном “Жибек жолы”, повторится.



Мы все чётко понимаем, что это “ответка”, сделанная очень грубо и “по-пацански”. Я думаю, что Кремль просто все свои обиды вместил в это перекрытие трубопровода. Дело не только в ПМЭФ, уже был и новый инфоповод – Токаев в разговоре с президентом Европейского Совета сказал о том, что Казахстан может давать больше нефти, если будет кризис. А кризис может быть только один – Россия без ущерба для себя, но радикально для ЕС сократит поставки углеводоров и тем самым взвинтит цены.



Другой вопрос, что мы готовимся к подобным ответкам. Зарубежное турне Токаева уже даёт результаты – иранские власти дали нам скидку на железнодорожные перевозки в 44%, а туркмены снизили их в 3 раза. Кооперация всегда работает лучше, чем вот такие выпады.



https://ratel.kz/outlook/obizhennyj_na_kazahstan_kreml_perekryl_truboprovod_ktk

Мелкая месть подленького старичка Кабаева.

Quote: Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, запрещающий поставку в Россию и Белоруссию товаров, которые попали под западные санкции. Кремль отметил, что Москва и Нур-Султан пока, напротив, нацелены на развитие сотрудничества

Ранее Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкций на поставки отдельных товаров в Россию. Пескова спросили, следят ли в Кремле за ходом обсуждения этой инициативы.



«Наши правительства находятся в постоянном контакте», — ответил пресс-секретарь. «Поэтому пока никаких решений не принималось. Пока, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше развивать наше взаимодействие», — сказал он, говоря об отношениях Москвы и Нур-Султана.



Опубликованный для общественного обсуждения проект приказа Минфина Казахстана называется «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь». Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».



Список товаров, в отношении которых органы государственных доходов Казахстана (объединенная налоговая и таможенная служба) должны обеспечивать запрет третьих стран на экспорт в Россию и Белоруссию, «формируется и публикуется уполномоченным органом <...> в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе www.traderadar.kz», говорится в документе. При этом органы государственных доходов «в течение одного рабочего дня» должны заверить копии представленных им электронных счетов-фактур либо отказать в их заверении, «если страной происхождения товаров является страна», которая запретила экспорт отдельных видов товаров в Россию и Белоруссию. Отказ в заверении счетов-фактур фактически закрывает возможность поставки таких товаров в эти страны.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/06/07/2022/62c54dca9a7947c818ec9b81



все верно , из за горстки барыг все можем попасть под санкции, кто то должен их контролировать , харе таскать машины и колу в россию, спросите разрешения у правообладателя

Quote: Игорь Стрелков

44 минуты назад

Когда Господь хочет кого-то наказать - он лишает его разума..

Когда Господь хочет наказать страну - он ставит во главе ея лишённых разума.



Видимо, до прощения нам ещё очень далеко... Лейб-гей и Глава Государственного Недоразумения вещает:

Quote: Володин пригрозил забрать у США Аляску

США должны думать об Аляске, когда распоряжаются международными ресурсами России. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании. Трансляция шла на официальном сайте Госдумы.



«Есть такой регион, Аляска. И пусть Америка, когда пытается распоряжаться нашими ресурсами, подумает, что нам есть, что возвращать», — сказал Володин.



реальный дебил, даже наши парламентарии на его фоне выглядят гениями

Quote: В районе завода "Топаз" в Донецке артиллерией ВСУ снова поражен склад боеприпасов. Детонация идет уже примерно 20 минут. Информация из Донецка прямо сейчас.



Сейчас самое время определиться. Нельзя всё время пытаться усидеть на двух стульях и пытаться прислуживать двум господам.

== реальный дебил, даже наши парламентарии на его фоне выглядят гениями ==

Мне тоже удивительно происходящее сейчас в России. Если бы один Володин выглядел дебилом. Стойкое чувство того, что там сейчас как минимум полстраны ебанулося.

Какая-то коллективная шизофрения. Наверняка есть научное определение этому феномену.

Доктора филологических наук из Белгорода уволили и впоследствии составили протокол по статье о дискредитации российских военных за комментарий в ВК, где она написала «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо».

У российского общества сейчас как минимум психическое расстройство.

Но это, конечно же, не смягчающие обстоятельства во всех творимых ими гнусных и мерзких преступлениях . По-хорошему, лечить надо. Возможно, принудительно. Но когда таких десятки миллионов, то это задача непростая.

Пропаганда оскотинивает и это вот всё наглядный образец.



Цитата: Manitu от

Сейчас самое время определиться. Нельзя всё время пытаться усидеть на двух стульях и пытаться прислуживать двум господам. Сейчас самое время определиться. Нельзя всё время пытаться усидеть на двух стульях и пытаться прислуживать двум господам.



А вариантов не прислуживаться двум господам, а просто жить в мире и согласии на взаимовыгодной основе конечно же нет.

С хрена ли Кз будет прислуживаться поехавшему кукухой Кремлю?

Цитата: Manitu от

Сейчас самое время определиться. Нельзя всё время пытаться усидеть на двух стульях и пытаться прислуживать двум господам. Сейчас самое время определиться. Нельзя всё время пытаться усидеть на двух стульях и пытаться прислуживать двум господам.

оого, так они себя тут господами нашими считают, отсюда такое отношение?

Как определить у кого шифер сьехал?? Везде засада, кругом враги,то с ковидом помогли, то в январе пришли на помощь. И у них у кремля с головой плохо??



А может просто соседу помощь оказали, так бывает, соседи должны дружить, ну или хотя бы не гадить друг другу. Ваша русофобия вас погубит, хотя это движ сегодня в тренде, за него платят,

Dimmona прям прорвало словелсным поносом)))

Так как бы никто не знает о чем поговорили и что решили так? Так и видно далее будет что и как. Это радио свобода сходу истерить начинает по любому поводу... а если нефть еще вверх а если меньше отправлятт но более с высокой ценой?

За то сразу выяснится кто и где...

== Как определить у кого шифер сьехал??==

У кого действия ебанутые, у того и кукуха поехала, это же даже ежу понятно. Даже лень перечислять все эти действия. Откройте новости из Раши, практически хроника коллективной шизофрении и документальная медицинская карта больного общества.

Если ебанутые действия одобряемы вами, то смело можно причислить и вас к тем десяткам миллионов ёбнувшихся.



И это не русофобия, а обычное следование здравому смыслу.

Осень скоро, подождем.

