Неизвестный напал на экс-премьера Японии Абэ

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GoodZone 08 Июля 2022 в 09:21:29
Отмечается, что нападение на Абэ произошло около 11.30 по местному времени (05.30 мск). Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По информации агентства, злоумышленник стрелял сзади, а пуля попала в район груди.
Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подает признаков жизни, ему потребовался массаж сердца.
Предположительно, выстрелы производились из дробовика, уточняет агентство.
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