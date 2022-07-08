 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Неизвестный напал на экс-премьера Японии Абэ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 08 Июля 2022 в 09:21:29
Неизвестный напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара, передает агентство Киодо.
Отмечается, что нападение на Абэ произошло около 11.30 по местному времени (05.30 мск). Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По информации агентства, злоумышленник стрелял сзади, а пуля попала в район груди.
Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подает признаков жизни, ему потребовался массаж сердца.
Предположительно, выстрелы производились из дробовика, уточняет агентство.

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь