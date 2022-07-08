Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

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danilov 08 Июля 2022 в 17:56:11
Утром, 8 июля, на Абэ было совершено покушение - бывший военный моряк, житель города Нара Тэцуя Ямагами во время выступления политика дважды выстрелил ему в спину из самодельного двуствольного оружия. Там экс-премьер выступал в поддержку Либерально-демократической партии, которую раньше возглавлял, на выборах в верхнюю палату парламента.
Абэ в критическом состоянии доставили в больницу с ранением грудной клетки без признаков жизни. У него отказали легкие и остановилось сердце. Министр обороны Японии Нобуо Киси (брат Абэ) после покушения рассказал, что экс-премьеру сделали переливание крови. Спустя несколько часов после покушения Абэ ушел из жизни в больнице Медицинского университета Нары. Стрелявшего Ямагами оперативно задержали на месте. Он объяснил свой поступок недовольством политики экс-премьера.
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