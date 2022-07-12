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Закона.Нет
Евросоюз готов содействовать в возврате активов, выведенных из Казахстана
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danilov 12 Июля 2022 в 12:27:52
В Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции состоялась встреча Председателя Олжаса Бектенова с делегацией Евросоюза во главе со Специальным представителем по Центральной Азии Тери Хакала.

В ходе встречи глава Антикора ознакомил собеседников с ключевыми направлениями Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 гг. В частности, стороны обсудили вопросы введения законодательной ответственности за незаконное обогащение и всеобщего декларирования доходов и расходов. Обсуждены и вопросы защиты бизнеса.

Европейские коллеги положительно оценили расстановку акцентов антикоррупционной политики страны, подчеркнув стремление соответствовать международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам ГРЕКО.

Важным вектором развития отмечена подготовка Казахстана к присоединению к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Напомним, что соответствующее приглашение поступило 1 июля т.г.

«Хочется особо отметить открытость и готовность Агентства в вопросах взаимодействия с европейскими партнерами. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку запросов о возврате выведенных из Казахстана в Европу активов», – подчеркнула Т. Хакала.

Отдельной темой дискуссии стало расследование дел, связанных с заявлениями о пытках в связи с январскими событиями.

«На данный момент 171 дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола», - проинформировал О. Бектенов.

Агентство по каналам коммуникаций Генеральной прокуратуры предоставляет интересующую международное сообщество информацию.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  toliktommy 12.07.2022 в 13:48:27   # 800182
Противодействие коррупции и пытки. А какая связь? То есть долбиться в жопу - это норма, вставать на колени перед негром - это норма, стелиться перед женщиной - это норма, а негодяям языки развязывать - это плохо, продвигать свои интересы с помощью денег - тоже плохо. Руки прочь от наших способов лоббирования! Руки прочь от наших способов маскулинного самовыражения! Хотим и даем деньги! Хотим и пытаем всяких негодяев! Это наша культура и наши традиции. Идите саудитов учите или мексиканцев.
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