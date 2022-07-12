Евросоюз готов содействовать в возврате активов, выведенных из Казахстана

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danilov 12 Июля 2022 в 12:27:52
В ходе встречи глава Антикора ознакомил собеседников с ключевыми направлениями Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 гг. В частности, стороны обсудили вопросы введения законодательной ответственности за незаконное обогащение и всеобщего декларирования доходов и расходов. Обсуждены и вопросы защиты бизнеса.
Европейские коллеги положительно оценили расстановку акцентов антикоррупционной политики страны, подчеркнув стремление соответствовать международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам ГРЕКО.
Важным вектором развития отмечена подготовка Казахстана к присоединению к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Напомним, что соответствующее приглашение поступило 1 июля т.г.
«Хочется особо отметить открытость и готовность Агентства в вопросах взаимодействия с европейскими партнерами. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку запросов о возврате выведенных из Казахстана в Европу активов», – подчеркнула Т. Хакала.
Отдельной темой дискуссии стало расследование дел, связанных с заявлениями о пытках в связи с январскими событиями.
«На данный момент 171 дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола», - проинформировал О. Бектенов.
Агентство по каналам коммуникаций Генеральной прокуратуры предоставляет интересующую международное сообщество информацию.
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 12.07.2022 в 13:48:27 # 800182