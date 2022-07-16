В деле Арыстанбека Мухамедиулы появился третий эпизод – на этот раз на Т1,2 млрд

Вот же черти, у народа, музеем рулили, им на нас насрать и на наших героев, бля не пойму почему их не расстреливают.А судьи кто?? Они все одно ОПГP.S. Ладно хрен с ними и с этой вышкой, дайте им по 50 лет зоны