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В деле Арыстанбека Мухамедиулы появился третий эпизод – на этот раз на Т1,2 млрд
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danilov 16 Июля 2022 в 09:46:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 16.07.2022 в 09:48:37   # 800518
Нормально так отпилил.
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  Пастафариан 16.07.2022 в 10:16:09   # 800522
Вот же черти, у народа, музеем рулили, им на нас насрать и на наших героев, бля не пойму почему их не расстреливают.

P.S. Ладно хрен с ними и с этой вышкой, дайте им по 50 лет зоны
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  Skype 16.07.2022 в 19:58:11   # 800540
Цитата: Пастафариан от 16.07.2022 04:16:09
Вот же черти, у народа, музеем рулили, им на нас насрать и на наших героев, бля не пойму почему их не расстреливают.

А судьи кто?? Они все одно ОПГ

P.S. Ладно хрен с ними и с этой вышкой, дайте им по 50 лет зоны
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