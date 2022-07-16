В деле Арыстанбека Мухамедиулы появился третий эпизод – на этот раз на Т1,2 млрд

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danilov 16 Июля 2022 в 09:46:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 16.07.2022 в 09:48:37 # 800518
Пастафариан 16.07.2022 в 10:16:09 # 800522
P.S. Ладно хрен с ними и с этой вышкой, дайте им по 50 лет зоны
Цитата: Пастафариан от 16.07.2022 04:16:09
Вот же черти, у народа, музеем рулили, им на нас насрать и на наших героев, бля не пойму почему их не расстреливают.
А судьи кто?? Они все одно ОПГ
P.S. Ладно хрен с ними и с этой вышкой, дайте им по 50 лет зоны
Вот же черти, у народа, музеем рулили, им на нас насрать и на наших героев, бля не пойму почему их не расстреливают.
А судьи кто?? Они все одно ОПГ
P.S. Ладно хрен с ними и с этой вышкой, дайте им по 50 лет зоны