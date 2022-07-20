Генпрокуратура назвала искусственно созданным дефицит земель в Казахстане

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danilov 20 Июля 2022 в 12:04:36
На сегодня установлено, что по стране не хватает порядка 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств.
«Для улучшения ситуации в текущем году совместно с министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству 5 млн га. По нашим мерам на местах акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами. Это позволит недопускать передачу пастбищных угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам. За нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 за поступки, дискредитирующие государственную службу», - уточнили в генпрокуратуре.
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