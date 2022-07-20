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Генпрокуратура назвала искусственно созданным дефицит земель в Казахстане
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danilov 20 Июля 2022 в 12:04:36
«Вопросы рационального использования пастбищных участков и обеспечение их доступности находятся на постоянном контроле органов прокуратуры. Только за последние три года прокуроры установили 18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены 5 млн и вовлечены в оборот 4 млн га. Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель. По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации», - сообщили в генпрокуратуре в среду.

На сегодня установлено, что по стране не хватает порядка 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств.

«Для улучшения ситуации в текущем году совместно с министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству 5 млн га. По нашим мерам на местах акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами. Это позволит недопускать передачу пастбищных угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам. За нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 за поступки, дискредитирующие государственную службу», - уточнили в генпрокуратуре.
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