В Атырау после угрозы избили журналиста

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Июля 2022 в 12:14:35
«19 июля корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую избили возле собственного дома. Когда она вышла из дома, к ней подошел неизвестный ей парень, попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. От удара Олеся упала, и нападавший стал ее пинать. Женщину спас случайный прохожий, скорую помощь вызвал сын Олеси. Компьютерная томография выявила перелом носа со смещением», - говорится в сообщении в среду.
Вертинская обратилась с заявлением в полицию.
«Примечательно, что за несколько дней до нападения, 16 июля, Олеся получила с неизвестного номера сообщение, в котором ей настоятельно советовали «быть осторожной» с неким ТОО и его владельцем. В тот же день Олеся написала заявление в прокуратуру о том, что ей начали поступать угрозы, и она опасается за свою жизнь. А 13 июля сотрудники полиции городского отдела полиции №1 начали против Вертинской досудебное расследование по статье 667 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя) КоАП РК», - добавляет «Әділ сөз».
Журналист написала тогда в прокуратуру жалобу, после чего прокуратура отменила это дело.
«Там идет сейчас служебное расследование. Я думаю, это все связано с пытками меня в январе и освещением ситуации с солдатом из Актау Медетом Амангелды, который служит в Атырау», - сказала Вертинская.
Комментарии, по рейтингу, по дате