 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
В Казахстане не могут установить подозреваемых в пытках джазмена Викрама Рузахунова
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июля 2022 в 16:11:11
В Казахстане не могут установить подозреваемых в пытках кыргызского джазового музыканта Викрама Рузахунова, ложно выставленного в качестве участника январских беспорядков в Алматы.

«На сегодняшний день по делу допрошены сотрудники департамента полиции города Алматы, Алматинской области, пограничной службы комитета национальной безопасности и медицинские работники, однако круг подозреваемых лиц определить не представляется возможным по ряду причин», - сообщили в генеральной прокуратуре, отвечая на запрос редакции КазТАГ во вторник.

Как пояснили в надзорном органе, «отсутствуют видеозаписи, журналы регистрации посетителей и доставленных лиц, все задействованные сотрудники находились в масках, в том числе в медицинских».

«Рузахунов неоднократно приглашался в орган расследования для проведения с его участием необходимых следственных действий. В настоящее время ведутся переговоры о его прибытии с обеспечением мер безопасности», - добавили в генпрокуратуре.

https://kaztag.kz/ru/news/v-kazakhstane-ne-mogut-ustanovit-podozrevaemykh-v-pytkakh-dzhazmena-vikrama-ruzakhunova
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 26.07.2022 в 20:22:05   # 801084
поощрить | покарать
  troll 26.07.2022 в 20:47:35   # 801089
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь