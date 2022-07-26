В Казахстане не могут установить подозреваемых в пытках джазмена Викрама Рузахунова

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danilov 26 Июля 2022 в 16:11:11
«На сегодняшний день по делу допрошены сотрудники департамента полиции города Алматы, Алматинской области, пограничной службы комитета национальной безопасности и медицинские работники, однако круг подозреваемых лиц определить не представляется возможным по ряду причин», - сообщили в генеральной прокуратуре, отвечая на запрос редакции КазТАГ во вторник.
Как пояснили в надзорном органе, «отсутствуют видеозаписи, журналы регистрации посетителей и доставленных лиц, все задействованные сотрудники находились в масках, в том числе в медицинских».
«Рузахунов неоднократно приглашался в орган расследования для проведения с его участием необходимых следственных действий. В настоящее время ведутся переговоры о его прибытии с обеспечением мер безопасности», - добавили в генпрокуратуре.
https://kaztag.kz/ru/news/v-kazakhstane-ne-mogut-ustanovit-podozrevaemykh-v-pytkakh-dzhazmena-vikrama-ruzakhunova