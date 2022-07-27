Дело 10-летней давности возобновили против бывшей жены Болата Назарбаева

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danilov 27 Июля 2022 в 22:27:44
А на днях стало известно, что интерес к экстравагантной женщине проявили и правоохранительные органы. Оказалось, в департаменте полиции Алматы возобновили расследование в отношении Курмангалиевой, начатое более десяти(!) лет назад. Тогда заявления на нее написали три не связанных между собой человека: две женщины и мужчина. Майру обвинили в вымогательстве, похищении человека, незаконном лишении свободы и других преступлениях, но следственные действия забуксовали, возможно, благодаря административным ресурсам бизнесвумен.
И вот сейчас одна из жертв Курмангалиевой вновь обратилась в органы, чтобы привлечь ее к ответственности. Корреспонденту “Времени” удалось поговорить с этой женщиной. Жанара (так зовут героиню) попросила не указывать ее фамилию, но откровенно рассказала, в чем конкретно она обвиняет Майру.
- Я познакомилась с Курмангалиевой в 2007 году, когда устроилась на работу в компанию, сотрудничавшую с акционерным обществом “Алматинский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ)”, - объясняет Жанара. - Наша фирма занималась сдачей в аренду помещений, принадлежавших предприятию. Тогда у завода были неиспользуемые цеха, мы их приводили в порядок и передавали предпринимателям. Одни открывали там офисы, другие собирали какую-то продукцию. Договор был заключен таким образом, что АЗТМ отдавал помещения нам, а мы уже отвечали за их подготовку. Бизнес был успешный, мы за год получили хорошую прибыль.
- Конечно, я знала, что компания фактически принадлежала Майре Курмангалиевой, - продолжает Жанара. - Меня с ней познакомила подруга, мы общались только по работе, разумеется. Условия меня устраивали: зарплату платили вовремя, по тем временам вполне нормальную, компания работала хорошо, объемы постоянно росли. Я даже думала, что нам могут поднять зарплаты, потому что работы становилось все больше и больше.
Все изменилось, когда подошел к концу первый год сотрудничества.
- Если честно, ко мне никаких вопросов и претензий не было, - вспоминает Жанара. - Просто в конце года приехал человек от руководства по имени Марат. Он изучил документацию, сделал какие-то выписки и уехал. А потом меня пригласили домой к Майре, у нее есть особняк на улице Ондасынова, в верхней части Алматы. Она сразу начала кричать, что я присваивала деньги за аренду, поэтому теперь обязана вернуть ей аж 500 тысяч долларов! Я была в шоке, потому что 500 тысяч долларов - это очень приличная сумма, и если бы она пропала, то это было бы заметно. И потом я не брала никаких денег у арендаторов, для меня это просто неприемлемо. Меня ведь и рекомендовали на эту работу, зная о моей репутации. Но Курмангалиева меня не стала слушать, а приказала закрыть в подвале.
И вот так прошел целый день.
- Сначала думала, что меня просто подержат полчаса или час, но время шло, а меня не отпускали, - вспоминает женщина. - Помню, заходил ко мне тот самый Марат, заводил разговор, какое имущество у меня есть, что я могу отдать. Я отказывалась наотрез, хотя они уже знали, что у нас с супругом есть трехкомнатная квартира. И когда наступила ночь, я решила, что смогу сбежать. Одно из окон оказалось открытым, и я вылезла во двор, но там была охрана. Меня быстро поймали и посадили уже в другой подвал без окон, в самую настоящую тюрьму.
Женщина утверждает: ей объяснили, что не отпустят домой, пока она не признает, что обворовала хозяйку.
- Мне нечего было признавать, деньги Курмангалиевой я не брала, - настаивает заявительница. - Я так и сказала, но Майра меня слушать не стала. Она кричала, что я воровка, оскорбляла меня разными словами, потом при мне позвонила моему мужу и начала ему рассказывать, что я ее обворовала, а деньги спустила на любовников. Я всегда жила достаточно скромно, у меня никогда не было дорогих вещей или украшений, все это видели и знали. И вот Курмангалиева придумала свою версию - дескать, я ворую деньги и трачу на мужчин. Так и сказала супругу. Майра даже позвонила маме мужа и вывалила ей ту же ложь. У нее такая манера разговора - она очень высокомерная, и когда что-то говорит, то это звучит убедительно, как истина в последней инстанции. Но я чиста перед своим мужем, никаких любовников у меня не было, все это клевета.
В этот момент Жанара не выдерживает и начинает плакать.
- Уже ночью муж приехал за мной, привез документы на квартиру, оставил их в качестве залога, а я написала расписку, - продолжает она. - Муж начал занимать деньги, собрал около 100 тысяч долларов, и мы отвезли их Курмангалиевой, после чего нам вернули документы на недвижимость. Квартиру пришлось продать, чтобы закрыть долги. Муж со мной развелся, единственное жилье я потеряла. Несколько лет потом даже не знала, как жить дальше. Фактически у меня отобрали все, что я имела: работу, дом, семью. Супруг меня слушать не стал, свекровь я больше не увидела - она перенервничала, заболела, попала в больницу с онкологией и умерла. И я понимала, что ничего сделать не смогу, потому что Курмангалиева прикрывалась своими родственными связями.
И лишь в 2011 году Жанара написала заявление в полицию.
- Я тогда узнала, что Курмангалиеву обвиняют в других преступлениях, поэтому понадеялась, что и меня услышат, - объясняет она. - Меня вызывали, допрашивали, говорили, что сейчас ее задержат и будет очная ставка. Но, как я поняла, полицейские так и не смогли найти Майру. И, думаю, все понимают почему. В то время она была неприкасаемой.
А теперь Жанара решила попробовать еще раз привлечь внимание правоохранительных органов к своей ситуации.
- Я много читаю и вижу в новостях, что возбуждают уголовные дела за старые преступления, арестовывают очень известных людей с громкими фамилиями, - рассуждает женщина. - Я вижу, что началось строительство Нового справедливого Казахстана, поэтому снова обратилась с заявлением в прокуратуру, чтобы дело в отношении Курмангаливой возобновили. Хочу только одного - справедливости. Эта женщина незаконно лишила меня свободы, вымогала у меня деньги, лишила меня единственного жилья. Я уже не говорю о том, что она разрушила мою семью. И она должна понести наказания за все то зло, что причинила!
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/strana/2022/07/27/horosho-zabytoe-staroe