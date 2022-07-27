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Дело 10-летней давности возобновили против бывшей жены Болата Назарбаева
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danilov 27 Июля 2022 в 22:27:44
Этим летом в СМИ и соцсетях снова заговорили про бывшую супругу Болата НАЗАРБАЕВА. Сначала появилась информация, что на известную даму завели уголовное дело по статье “рейдерство” по заявлению бизнесмена, ранее владевшего месторождением марганца. Чуть позже выяснилось, что Майра Саудабаевна организовала широкомасштабный той по поводу юбилея своей мамы - праздник охраняли полицейские, а за здоровьем участников следили врачи скорой помощи. Правда, одной из гостей мероприятия никто помочь не смог - возвращаясь домой после дня рождения, местная жительница утонула в горной речке. Одним словом, госпожа Курмангалиева снова ворвалась в актуальную повестку дня.



А на днях стало известно, что интерес к экстравагантной женщине проявили и правоохранительные органы. Оказалось, в департаменте полиции Алматы возобновили расследование в отношении Курмангалие­вой, начатое более десяти(!) лет назад. Тогда заявления на нее написали три не связанных между собой человека: две женщины и мужчина. Майру обвинили в вымогательстве, похищении человека, незаконном лишении свободы и других преступлениях, но следственные действия забуксовали, возможно, благодаря административным ресурсам бизнесвумен.

И вот сейчас одна из жертв Курмангалиевой вновь обратилась в органы, чтобы привлечь ее к ответственности. Корреспонденту “Времени” удалось поговорить с этой женщиной. Жанара (так зовут героиню) попросила не указывать ее фамилию, но откровенно рассказала, в чем конкретно она обвиняет Майру.

- Я познакомилась с Курмангалиевой в 2007 году, когда устроилась на работу в компанию, сотрудничавшую с акционерным обществом “Алматинский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ)”, - объясняет Жанара. - Наша фирма занималась сдачей в аренду помещений, принадлежавших предприятию. Тогда у завода были неиспользуемые цеха, мы их приводили в порядок и передавали предпринимателям. Одни открывали там офисы, другие собирали какую-то продукцию. Договор был заключен таким образом, что АЗТМ отдавал помещения нам, а мы уже отвечали за их подготовку. Бизнес был успешный, мы за год получили хорошую прибыль.

- Конечно, я знала, что компания фактически принадлежала Майре Курмангалиевой, - продолжает Жанара. - Меня с ней познакомила подруга, мы общались только по работе, разу­меется. Условия меня устраивали: зарплату платили вовремя, по тем временам вполне нормальную, компания работала хорошо, объемы постоянно росли. Я даже думала, что нам могут поднять зарплаты, потому что работы становилось все больше и больше.

Все изменилось, когда подошел к концу первый год сотрудничества.

- Если честно, ко мне никаких вопросов и претензий не было, - вспоминает Жанара. - Просто в конце года приехал человек от руководства по имени Марат. Он изучил документацию, сделал какие-то выписки и уехал. А потом меня пригласили домой к Майре, у нее есть особняк на улице Ондасынова, в верхней части Алматы. Она сразу начала кричать, что я присваивала деньги за аренду, поэтому теперь обязана вернуть ей аж 500 тысяч долларов! Я была в шоке, потому что 500 тысяч долларов - это очень приличная сумма, и если бы она пропала, то это было бы заметно. И потом я не брала никаких денег у арендаторов, для меня это просто неприемлемо. Меня ведь и рекомендовали на эту работу, зная о моей репутации. Но Курмангалиева меня не стала слушать, а приказала закрыть в подвале.

И вот так прошел целый день.

- Сначала думала, что меня просто подержат полчаса или час, но время шло, а меня не отпускали, - вспоминает женщина. - Помню, заходил ко мне тот самый Марат, заводил разговор, какое имущество у меня есть, что я могу отдать. Я отказывалась наотрез, хотя они уже знали, что у нас с супругом есть трехкомнатная квартира. И когда наступила ночь, я решила, что смогу сбежать. Одно из окон оказалось открытым, и я вылезла во двор, но там была охрана. Меня быстро поймали и посадили уже в другой подвал без окон, в самую настоящую тюрьму.

Женщина утверждает: ей объяснили, что не отпустят домой, пока она не признает, что обворовала хозяйку.

- Мне нечего было признавать, деньги Курмангалиевой я не брала, - настаивает заявительница. - Я так и сказала, но Майра меня слушать не стала. Она кричала, что я воровка, оскорбляла меня разными словами, потом при мне позвонила моему мужу и начала ему рассказывать, что я ее обворовала, а деньги спустила на любовников. Я всегда жила достаточно скромно, у меня никогда не было дорогих вещей или украшений, все это видели и знали. И вот Курмангалиева придумала свою версию - дескать, я ворую деньги и трачу на мужчин. Так и сказала супругу. Майра даже позвонила маме мужа и вывалила ей ту же ложь. У нее такая манера разговора - она очень высокомерная, и когда что-то говорит, то это звучит убедительно, как истина в последней инстанции. Но я чиста перед своим мужем, никаких любовников у меня не было, все это клевета.

В этот момент Жанара не выдерживает и начинает плакать.

- Уже ночью муж приехал за мной, привез документы на квартиру, оставил их в качестве залога, а я написала расписку, - продолжает она. - Муж начал занимать деньги, собрал около 100 тысяч долларов, и мы отвезли их Курмангалиевой, после чего нам вернули документы на недвижимость. Квартиру пришлось продать, чтобы закрыть долги. Муж со мной развелся, единственное жилье я потеряла. Несколько лет потом даже не знала, как жить дальше. Фактически у меня отобрали все, что я имела: работу, дом, семью. Супруг меня слушать не стал, свекровь я больше не увидела - она перенервничала, заболела, попала в больницу с онкологией и умерла. И я понимала, что ничего сделать не смогу, потому что Курмангалиева прикрывалась своими родственными связями.

И лишь в 2011 году Жанара написала заявление в полицию.

- Я тогда узнала, что Курмангалиеву обвиняют в других преступлениях, поэтому понадеялась, что и меня услышат, - объясняет она. - Меня вызывали, допрашивали, говорили, что сейчас ее задержат и будет очная ставка. Но, как я поняла, полицейские так и не смогли найти Майру. И, думаю, все понимают почему. В то время она была неприкасаемой.

А теперь Жанара решила попробовать еще раз привлечь внимание правоохранительных органов к своей ситуации.

- Я много читаю и вижу в новостях, что возбуждают уголовные дела за старые преступления, арестовывают очень известных людей с громкими фамилиями, - рассуждает женщина. - Я вижу, что началось строительство Нового справедливого Казахстана, поэтому снова обратилась с заявлением в прокуратуру, чтобы дело в отношении Курмангаливой возобновили. Хочу только одного - справедливости. Эта женщина незаконно лишила меня свободы, вымогала у меня деньги, лишила меня единственного жилья. Я уже не говорю о том, что она разрушила мою семью. И она должна понести наказания за все то зло, что причинила!

Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/strana/2022/07/27/horosho-zabytoe-staroe
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.07.2022 в 23:43:09   # 801193
Ну да, они такие, хозяева жизни.
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  Васяй 28.07.2022 в 13:21:28   # 801218
Еб..ть какая красавишна.
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