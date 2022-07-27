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Осуждена за взятку экс-проректор медицинского университета
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danilov 28 Июля 2022 в 09:31:18
Приговором суда №2 района «Байқоңыр» г. Нур-Султан к 3 годам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осуждена проректор НАО «Медицинский университет Астана» М. Даулетьярова.

Она признана виновной в получении взятки в сумме 10 000 долларов США от руководителя частных компаний Э. Гриценко за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 000 долларов США за назначение на должность ректора через посредника М. Капарова.

Гриценко суд назначил 3 года лишения свободы, посреднику Капарову – 7 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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