Спас девушку

В департаменте полиции Алматы сообщили, что факт покушения на изнасилование гражданки Б., 2000 года рождения, расследуется сотрудниками УП Жетысуского района.



По данным ведомства, девушка подозревает одного из своих знакомых. Уточняется, что незадолго до случившегося потерпевшая распивала с ним спиртные напитки.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Создана следственно-оперативная группа.