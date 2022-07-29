Спас девушку

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danilov 29 Июля 2022 в 13:43:46
В департаменте полиции Алматы сообщили, что факт покушения на изнасилование гражданки Б., 2000 года рождения, расследуется сотрудниками УП Жетысуского района.
По данным ведомства, девушка подозревает одного из своих знакомых. Уточняется, что незадолго до случившегося потерпевшая распивала с ним спиртные напитки.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Создана следственно-оперативная группа.
По данным ведомства, девушка подозревает одного из своих знакомых. Уточняется, что незадолго до случившегося потерпевшая распивала с ним спиртные напитки.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Создана следственно-оперативная группа.
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Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Создана следственно-оперативная группа
Ну и дура. Как говорил Рева с КВН. Пришла в ресторан - давай. Видать бухала с ними а дать не дала.