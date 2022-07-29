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Спас девушку
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danilov 29 Июля 2022 в 13:43:46


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  Маке0912 29.07.2022 в 14:40:13   # 801264
По данным ведомства, девушка подозревает одного из своих знакомых. Уточняется, что незадолго до случившегося потерпевшая распивала с ним спиртные напитки.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Создана следственно-оперативная группа

Ну и дура. Как говорил Рева с КВН. Пришла в ресторан - давай. Видать бухала с ними а дать не дала.
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  Tigr2 29.07.2022 в 15:18:35   # 801266
Это не повод брать насильно.
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  Орыс 29.07.2022 в 17:12:49   # 801268
Лет десять назад так же спас девушку, правда сиденья пришлось от мочи отмывать
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