ТОО «Казфосфат» скрыл от экологов факт крупной аварии

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danilov 02 Августа 2022 в 13:48:14
«Предприятие не сообщило в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о произошедшей аварии, потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и его масштабе в течение двух часов с момента их обнаружения», - сообщили во вторник в департаменте экологии по Жамбылской области.
Факт аварийной ситуации на предприятии подтверждается обращениями государственных органов, а также самим предприятием. Тем самым, нарушены требования пункта 2 статьи 211 Экологического Кодекса РК.
«За данное нарушение предусматривается административная ответственность по части 1 статьи 327-1 (нарушение требований по представлению обязательных сведений, предусмотренных экологическим законодательством) КоАП РК. Департаментом дано предписание об устранении: провести полную ревизию технологических оборудований, сооружений, оборудовании для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ, обеспечить целостность и герметичность оборудовании, соблюдать технологический регламент по всем параметрам. Срок исполнения: до 26 августа», - уточнили экологи.
Также отмечено, что лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля (ПЭК), обязано обеспечить ведение на объекте или на отдельном участке работ журналов ПЭК, в котором работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства, с указанием сроков их устранения.
«Однако в ходе проверки ответственным лицом предприятия в данном журнале запись об аварийном выбросе, произошедшем 11 июля 2022 года в цехе КСК не зафиксирован, что является нарушением пункта 1 статьи 188 Экологического кодекса РК. За данное нарушение предусматривается административная ответственность части 1 статьи 324 нарушение экологических требований по охране окружающей среды) КоАП РК. Департаментом дано предписание об устранении: назначить приказом ответственное лицо за ведение журналов ПЭК. Срок исполнения: 26 августа», - сообщили в департаменте.
Напомним, 5 апреля антимонополисты заявили о начале расследования в отношении ТОО «Казфосфат» по факту значительного и необоснованного завышения цен на аммофос – одно из самых востребованных сельскохозяйственных удобрений. После редакция КазТАГ выяснила, что выгодополучателями завышения цен на сельскохозяйственные удобрения ТОО «Казфосфат» оказались сыновья экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – Нурхан и Нуржан Нурлановы. Материал по данному расследованию антимонополисты передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Добавим, что цена на сельхозудобрения напрямую влияет на стоимость продуктов питания в стране. 14 июля о незаконном доходе «Казфосфата» в своем выступлении на расширенном заседании правительства упомянул и Токаев.
Это не единственный скандал за последнее время, связанный с «Казфосфатом». Например, на заводе в последнее время регулярно гибнут люди. 7 июня на заводе «Касфосфат» погиб рабочий. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 2 июля стало известно, что на «Казфосфате» произошла новая трагедия – на этот раз погибли сразу двое рабочих. Еще один человек погиб 7 июля. Таким образом, в трех разных инцидентах в течение месяца на «Казфосфате» погибли уже четыре человека.
11 июля после жалоб жителей Тараза на едкий дым в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы города диоксидом азота и сероводородом. Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод сыновей экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – «Казфосфат», после аварии на котором было выявлено трехкратное превышение фтористого водорода. Примечательно, что 12 июля минэкологии поменяло показания по химическому загрязнению воздуха в Таразе заводом «Казфосфат» – теперь ведомство отрицает свое же заявление о превышении норм по содержанию сероводорода.
15 июля стало известно, что сын экс-спикера Нигматулина – Нурхан Нурланов стал фигурантом уголовного дела. 18 июля генеральная прокуратура раскрыла детали по данному делу, уточнив, что речь идет о незаконном доходе в Т697 млн.
https://kaztag.kz/ru/news/zavod-synovey-nigmatulina-skryl-ot-ekologov-fakt-krupnoy-avarii
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