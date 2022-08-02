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Родственник погибшей в Грузии Асель Айтпаевой приговорён к 15 годам тюрьмы
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danilov 03 Августа 2022 в 11:36:14
Фигурант громкого дела об убийстве казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии Мурат Мейрбеков получил 15 лет в колонии максимального режима по статьям "Изнасилование" и "Торговля людьми".

Суд Нур-Султана установил, что обвиняемый Мейрбеков предложил Айтпаевой якобы официальную работу в Грузии с зарплатой 500 долларов в месяц. Девушка поверила своему родственнику и отправилась в чужую страну.

"В квартире Мейрбеков, воспользовавшись сонным состоянием потерпевшей, против ее воли с использованием беспомощного состояния изнасиловал потерпевшую", - говорится в сообщении суда.

Затем мужчина передал Асель гражданину Грузии Бесику Тордуа для "дальнейшей сексуальной эксплуатации".

26-летняя девушка, не выдержав насилия и обмана, выпрыгнула из окна 9 этажа и скончалась на месте. Тело Айтпаевой было обнаружено 5 мая 2021 года.

Тордуа был задержан по подозрению в изнасиловании и доведении до суицида. В июле 2021 года он скончался в СИЗО от инфаркта головного мозга.

Второй задержанный - Мейрбеков - оказался дальним родственником погибшей. Родители Асель обвиняли его в преступлении против их дочери и требовали справедливого наказания.

Сам Мейрбеков вину не признал и просил полностью оправдать его.

Приговор в законную силу ещё не вступил.
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