От $85 млрд до $167,4 млрд незаконно вывели по разным оценкам в разные годы из Казахстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Августа 2022 в 18:13:19
«Данные об объеме капитала, незаконно выведенного из Казахстана, достаточно противоречивы. Так, в исследовании организации Global Financial Integrity (GFI) говорится о $167,4 млрд, выведенных только за период 2004-2013 годов. В своих расчетах эксперты GFI выявляют фальсификации торговых документов, из-за которых становится возможным вывод и отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и пошлин, сокрытие прибылей на счетах в офшорах и так далее. Другое исследование GFI показывает ежегодный разрыв в стоимости товарных потоков, циркулирующих между Казахстаном и его торговыми партнерами в $8,5 млрд, или более $85 млрд за период 2009-2018 годов», - говорится в документе.
Организация Tax Justice Network, в свою очередь, фиксирует ежегодный отток капитала из Казахстана на уровне $212 млн, а в 2021 году она оценивала объем размещенных казахстанцами богатств в офшорах в $45,7 млрд.
«Как известно, под институтом финансового расследования понимается совокупность уголовно-процессуальных норм, регулирующих правоотношения в рамках традиционного и параллельного досудебного расследования, а также на стадии исполнения приговора, призванные обеспечить процессуально-правовую основу внутреннего и международного розыска, замораживания, ареста, изъятия и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также преступных доходов.О необходимости системной правовой регламентации финансового расследования свидетельствуют данные международных экспертов (Global Financial Integrity, USA) касательно оттока капитала из Казахстана, связанного с преступностью, в том числе с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и другой незаконной деятельностью», - сказано в документе.
Наряду с изложенным, согласно проекту, «внедрение института финансового расследования в казахстанское законодательство представляется важным в контексте результативности исполнения приговоров суда, направленных на взыскание денежных средств в пользу государства».