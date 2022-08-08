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Момент убийства бизнесмена в Уральске попал на видео
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GoodZone 08 Августа 2022 в 08:49:35


В соцсетях появилось видео убийства бизнесмена Еркина Мухангалиева в Уральске.

В частности, ролик опубликовал на своей странице в Facebook блогер Азамат Сарсенбаев.

"Строишь бизнес, днями и ночами не спишь, исправно платишь налоги, обеспечиваешь работой несколько десятков людей, поднимаешь свою семью, помогаешь близким, покупаешь у других сырье и товар, обеспечивая стабильный поток товарооборота, тем самым становясь маленьким винтиком в развитии своей страны…

И все это исчезает в один миг из-за двух отморозков, решивших поиграть в бандитов.

МВД РК и вообще правительству нужно тщательно расследовать и изучить это дело, тут дело не только в убийстве человека, данный инцидент обнажил огромную проблему "уязвимости предпринимателей" перед криминальными элементами. Кто в здравом уме рискнет заниматься малым бизнесом, если в любое время к тебе могут заявиться подобные персонажи и в ультимативном порядке начнут навязывать свои услуги? И не дай бог отказаться…" - написал он под видео.

На кадрах видно, как предприниматель разговаривает в кафе с двумя парнями. Неожиданно вспыхивает конфликт, и один из парней наносит бизнесмену ножевое ранение в сонную артерию. Затем бьет еще несколько раз. Окровавленный Мухангалиев успевает вылезти в окно, но его догоняют и наносят еще 15 ножевых ранений прямо на улице. Бизнесмен скончался до приезда скорой помощи.

Напомним, убийство произошло вечером 6 августа. Тело Еркина Мухангалиева обнаружили на стоянке стадиона имени П. Атояна. Личности подозреваемых были установлены, это 31-летний Руслан Кожантаев и 21-летний Турлан Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления.

В настоящее время все выезды и въезды в Уральск проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых. К поимке преступников подключили военнослужащих Национальной гвардии.

"Ориентирован весь личный состав и приданные силы. В случае если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт 102 или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется", - сообщили в полиции.



https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/moment-ubiystva-biznesmena-v-uralske-popal-na-video-474847/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 08.08.2022 в 10:38:16   # 801856
К нам возвращаются 90. И это не просто так.
Бандитский террор будет только нарастать.
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  KAN13 08.08.2022 в 10:56:51   # 801858

Зверьё .
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  htmaker 08.08.2022 в 11:05:01   # 801859
Вот этих нужно отстреливать правительству а не бродячих кошек и собак.
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  GoodZone 08.08.2022 в 11:19:09   # 801860
Он же его целенаправленно убивал... Неоднократно именно в шею бил... Шакалье.
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  Софруджу 08.08.2022 в 12:59:58   # 801868
Охренеть!
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  Маке0912 08.08.2022 в 13:04:20   # 801869
жесть.
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  Васяй 08.08.2022 в 13:46:38   # 801870
Поймали сегодня.
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  lado 08.08.2022 в 13:52:45   # 801871
этого кот@кбаса козлобородого так же надо заколоть! зато небось со всеми присказками общался типа "салам алейкум", "шукур" и так далее. мунафик чертов.
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  Оранжевый 08.08.2022 в 15:08:17   # 801872
Бандитское государство. С бандитски населением.
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  GoodZone 08.08.2022 в 15:32:25   # 801875
Оранжевый 08.08.2022 в 15:08:17 # 801872
Ну я бы не стал так обобщать... Люди у нас всякие попадаются.
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  troll 08.08.2022 в 17:45:35   # 801878
так легко . зверьё...
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