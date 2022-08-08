Момент убийства бизнесмена в Уральске попал на видео

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GoodZone 08 Августа 2022 в 08:49:35
В соцсетях появилось видео убийства бизнесмена Еркина Мухангалиева в Уральске.
В частности, ролик опубликовал на своей странице в Facebook блогер Азамат Сарсенбаев.
"Строишь бизнес, днями и ночами не спишь, исправно платишь налоги, обеспечиваешь работой несколько десятков людей, поднимаешь свою семью, помогаешь близким, покупаешь у других сырье и товар, обеспечивая стабильный поток товарооборота, тем самым становясь маленьким винтиком в развитии своей страны…
И все это исчезает в один миг из-за двух отморозков, решивших поиграть в бандитов.
МВД РК и вообще правительству нужно тщательно расследовать и изучить это дело, тут дело не только в убийстве человека, данный инцидент обнажил огромную проблему "уязвимости предпринимателей" перед криминальными элементами. Кто в здравом уме рискнет заниматься малым бизнесом, если в любое время к тебе могут заявиться подобные персонажи и в ультимативном порядке начнут навязывать свои услуги? И не дай бог отказаться…" - написал он под видео.
На кадрах видно, как предприниматель разговаривает в кафе с двумя парнями. Неожиданно вспыхивает конфликт, и один из парней наносит бизнесмену ножевое ранение в сонную артерию. Затем бьет еще несколько раз. Окровавленный Мухангалиев успевает вылезти в окно, но его догоняют и наносят еще 15 ножевых ранений прямо на улице. Бизнесмен скончался до приезда скорой помощи.
Напомним, убийство произошло вечером 6 августа. Тело Еркина Мухангалиева обнаружили на стоянке стадиона имени П. Атояна. Личности подозреваемых были установлены, это 31-летний Руслан Кожантаев и 21-летний Турлан Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления.
В настоящее время все выезды и въезды в Уральск проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых. К поимке преступников подключили военнослужащих Национальной гвардии.
"Ориентирован весь личный состав и приданные силы. В случае если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт 102 или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется", - сообщили в полиции.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/moment-ubiystva-biznesmena-v-uralske-popal-na-video-474847/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Бандитский террор будет только нарастать.
Зверьё .
Ну я бы не стал так обобщать... Люди у нас всякие попадаются.