Т2,3 млрд незаконно заработал кызылординский «Казтрансгаз Аймақ» через завышение тарифов

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danilov 09 Августа 2022 в 18:55:16
«Департаментом АФМ по Кызылординской области ведется досудебное расследование относительно должностных лиц АО «Казтрансгаз Аймақ» по факту необоснованного повышения тарифов. При расследовании дела определен доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годы в размере Т2,3 млрд», - говорится в распространенном во вторник сообщении.
Вместе с тем, по данным ведомства, «Кызылординский филиал АО «Казтрансгаз Аймақ» продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (Т9083,51 за 101 тыс. кубометров)».
«Департаментом было направлено представление в ДКРЕМ (департамент комитета по регулированию естественных монополий – КазТАГ) по области о необходимости устранения правонарушении путем корректировки тарифов. В результате определен предельный тариф на территорий области (Т5941,35 за 1 тыс. кубометров) и компенсационный тариф (Т3320,45 за 1 тыс. кубометров) за использованные высокие монополистические цены. Жители области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года», - добавили в АФМ.
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