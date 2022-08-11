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"Долой власть банков!" Ливанец ворвался в банк с оружием и стал национальным героем
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danilov 12 Августа 2022 в 19:55:20
В четверг утром Бассам аш-Шейх Хусейн ворвался в отделение Федерального банка Ливана с оружием и потребовал выдать ему находившиеся на его счету деньги – свыше двухсот тысяч долларов. Банк отказал, поскольку вклады были заморожены из-за финансового коллапса в стране. После мужчина стал угрожать поджечь помещение и всех убить. Из здания он вышел под конвоем.



В Ливане уже несколько лет продолжается глубокий экономический кризис, и банки страны установили жесткие ограничения на доступ людей к своим сбережениям. Они действуют с 2019 года. Власти также ограничивают переводы денег за рубеж.

Брат подозреваемого в интервью журналистам объяснил ситуацию так: "У моего брата в лежит на счету в банке 210 тыс. долларов, а он хочет снять всего 5,5 тыс., чтобы заплатить за больницу".

Жена этого человека и брат, которые во время нападения находились около банка, заявили, что "так же должны поступать все люди", чтобы получить "принадлежащее им по праву".

Противостояние, которое продолжалось шесть часов, закончилось победой клиента: после переговоров он получил в банке 35 тыс. долларов. Подозреваемый в нападении и заложники покинули здание под охраной полиции.

Ливанские правоохранительные органы пока не сообщили, намерены ли они предъявить обвинения в связи с инцидентом. Однако, как собщает ливанская пресса, позже он был арестован.

Действия нападавшего моментально получили поддержку жителей страны - около здания банка собралась толпа людей, которые начали скандировать "Ты - герой!" и "Долой власть банков!" Его фотография также начала активно распространяться в социальных сетях.

В течение кризиса ливанская валюта потеряла более 90% стоимости, по данным ООН, четыре пятых населения живет в бедности. Цены на основные продукты продолжают расти, в стране не хватает лекарств и зерна.
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