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Трамп приплыл
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danilov 13 Августа 2022 в 09:47:00
he Wall Street Journal: ФБР обнаружило одиннадцать комплектов секретных документов в ходе обыска у Трампа.
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  vvka 13.08.2022 в 11:08:45   # 802076
ну кто бы сомневался. без адвокатов, наблюдателей, и прочих они и не такое там могли "найти". Документы третьего рейха наверно у Трампа под кроватью тоже нашли, и личное послание Гитлера Трампу )
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  Пастафариан 13.08.2022 в 11:56:29   # 802079
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  lado 13.08.2022 в 15:17:02   # 802084
В ходе обыска у Дональда Трампа обнаружено:

⁃ Будёновка;
⁃ ППШ;
⁃ Лямки парашюта;
⁃ Медвежья шкура;
⁃ Флаг СССР;
⁃ Кнопочный телефон с русской раскладкой;
⁃ Портрет Путина на лошади, написанный маслом;
⁃ Медовая с перцем;
⁃ Шапка-ушанка;
⁃ Второй компонент вакцины «Спутник V»;
⁃ Энциклопедия про турбины для газопровода;
⁃ Томик Пушкина в оригинале;
⁃ ТВ-сигнал канала «Соловьёв Live»;
⁃ Купюра номиналом 500₽;
⁃ Скидочная карта магазина «Пятёрочка»;
⁃ Логин и пароль от личного кабинета портала «Госуслуги»
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