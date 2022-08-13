Трамп приплыл

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danilov 13 Августа 2022 в 09:47:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 13.08.2022 в 11:56:29 # 802079
⁃ Будёновка;
⁃ ППШ;
⁃ Лямки парашюта;
⁃ Медвежья шкура;
⁃ Флаг СССР;
⁃ Кнопочный телефон с русской раскладкой;
⁃ Портрет Путина на лошади, написанный маслом;
⁃ Медовая с перцем;
⁃ Шапка-ушанка;
⁃ Второй компонент вакцины «Спутник V»;
⁃ Энциклопедия про турбины для газопровода;
⁃ Томик Пушкина в оригинале;
⁃ ТВ-сигнал канала «Соловьёв Live»;
⁃ Купюра номиналом 500₽;
⁃ Скидочная карта магазина «Пятёрочка»;
⁃ Логин и пароль от личного кабинета портала «Госуслуги»