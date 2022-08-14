Нападение на Салмана Рушди

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Гость 14 Августа 2022 в 11:11:08
Нападавший задержан, а Рушди лежит в больнице под ИВЛ. У него сильная рана шеи, повреждение печени, выколотый газ и еще несколько ножевых ран. Может даже выживет, но уже точно станет инвалидом. Некоторые угрозы способны реализовываться спустя десятки лет. Предъявить нападение непосредственно Ирану будет сложно, так как угрозы в адрес Рушди за "Сатанинские стихи" поступали и из других стран. Стоит отметить, что за прошедшие десятилетиями на протестах связанных с личностью Рушди погибло до 20 человек. Сам Рушди с 2016 года являлся гражданином США.
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Цитата: lado от 14.08.2022 10:49:36
Очередной средневековый дебил с ножом напал на современного человека
Очередной средневековый дебил с ножом напал на современного человека
на современного человека? или дебила?
Ара горный 14.08.2022 в 19:44:47 # 802115