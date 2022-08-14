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Закона.Нет
Нападение на Салмана Рушди
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Гость 14 Августа 2022 в 11:11:08
В США зарезали иранского писателя Салмана Рушди. В мире он известен скорее не своими произведениями, а тем, что за одно из них в Иране его приговорили к смерти за оскорбления веры и пророка.
Нападавший задержан, а Рушди лежит в больнице под ИВЛ. У него сильная рана шеи, повреждение печени, выколотый газ и еще несколько ножевых ран. Может даже выживет, но уже точно станет инвалидом. Некоторые угрозы способны реализовываться спустя десятки лет. Предъявить нападение непосредственно Ирану будет сложно, так как угрозы в адрес Рушди за "Сатанинские стихи" поступали и из других стран. Стоит отметить, что за прошедшие десятилетиями на протестах связанных с личностью Рушди погибло до 20 человек. Сам Рушди с 2016 года являлся гражданином США.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 14.08.2022 в 16:49:36   # 802109
Очередной средневековый дебил с ножом напал на современного человека
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  troll 14.08.2022 в 16:53:07   # 802110
Цитата: lado от 14.08.2022 10:49:36
Очередной средневековый дебил с ножом напал на современного человека

на современного человека? или дебила?
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  КЕДЫ 14.08.2022 в 19:07:46   # 802113
Блин этот кипишь с ним начался я еще в школе учился. Как время летит
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  Ара горный 14.08.2022 в 19:44:47   # 802115
На Салмана Рушди была обьявлена охота официальными властями Ирана. Да и остальные мусульманские страны не прочь были выпустить кишки из этого индийца.
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  Konstant 14.08.2022 в 22:58:30   # 802119
Назначат . Сша назначат кто виноват и шо деоать у них выборы скоро
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