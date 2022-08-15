Строительство автозавода в Усть-Каменогорске за Т53 млрд так и не завершилось

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danilov 15 Августа 2022 в 16:33:39
«Реализуемый с 2015 года проект «Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству авто компонентов в Усть-Каменогорске», стоимостью Т52,8 млрд и созданием 5 тыс. рабочих мест не нашел своего логического завершения в связи с неисполнением обязательств со стороны АО «Азия Авто Казахстан» по запуску промышленной сборки не менее одной модели транспортных средств товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС», - говорится в аудиторском заключении комитета по оценке реализации проектов, включенных в карты индустриализации и анализу управления активами субъекта квазигоссектора.
Согласно документу, не обеспечен ввод в эксплуатацию в 2021 году четырех проектов, включенных в карту индустриализации: строительства первой фазы интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, стоимостью Т814 млрд, завода по производству минудобрений, стоимостью Т357 млрд, производство треххлористого фосфора и глифосата, стоимостью Т70 млрд и строительства завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197,1 тыс. тонн в год в Кызылорде.
Также, не внесены изменения в карту индустриализации по переносу срока реализации отдельных проблемных проектов.
Так, завод по производству стальных сварных труб большого диаметра в Алматы, стоимостью Т36 млрд введен в эксплуатацию 15 декабря 2021 года, а по карте индустриализации, срок ввода - в 2018 году, но изменения в карту индустриализации по переносу срока реализации проекта с 2018 года на 2021 год не внесены.
Аналогично, не завершена в 2016 году реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ стоимостью Т528 млрд. По данным минэнерго, объект введен в эксплуатацию в 2018 году, а исключен из карты индустриализации в октябре 2021 года, в связи с выходом на проектную мощность, но изменения по переносу срока не вносились.
https://kaztag.kz/ru/news/stroitelstvo-avtozavoda-v-ust-kamenogorske-za-t53-mlrd-tak-i-ne-zavershilos
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