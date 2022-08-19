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В Алматы арестовали мужчину,который избил своего сына
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danilov 19 Августа 2022 в 11:50:38
Несовершеннолетнего парня госпитализировали в больницу 15 августа. У юноши диагностировали множественные травмы.

«Пациент 2004 года рождения бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Детскую городскую клиническую больницу №2. Поступил с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, вдавленный многооскольчатый перелом наружной стенки лобной пазухи, с переходом на верхнюю стенку глазницы с обеих сторон.

Перелом костей носа. Ушиб мягких тканей лобной области», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

В Департаменте полиции добавили, что проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Ход расследования взят на контроль руководством ДП Алматы.

https://rus.azattyq-ruhy.kz/incidents/39846-perelomy-i-ushib-mozga-namaz-stal-prichinoi-izbieniia-syna-ottsom
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  Орыс 19.08.2022 в 13:23:29   # 802315
Довел пацан отца, раз так отхуярил
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