▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Закона.Нет
Попытка убийства вице-президента Аргентины
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 02 Сентября 2022 в 13:25:41
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
root13
02.09.2022 в 16:48:48
# 802640
Да уж повезло вице-призеденту
поощрить
|
покарать
Васяй
02.09.2022 в 19:03:42
# 802645
У вице-президента априори должна быть мощная охрана,а тут пистолет в лицо!Залепуха,не?
поощрить (1)
|
покарать
старик
02.09.2022 в 22:56:17
# 802657
Охрана или куплена или дилетанты.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь