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Закона.Нет
Попытка убийства вице-президента Аргентины
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danilov 02 Сентября 2022 в 13:25:41
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  root13 02.09.2022 в 16:48:48   # 802640
Да уж повезло вице-призеденту
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  Васяй 02.09.2022 в 19:03:42   # 802645
У вице-президента априори должна быть мощная охрана,а тут пистолет в лицо!Залепуха,не?
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  старик 02.09.2022 в 22:56:17   # 802657
Охрана или куплена или дилетанты.
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