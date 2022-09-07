Воспитание

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danilov 07 Сентября 2022 в 13:01:40
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Но всё равно так нельзя .
Цитата: Маке0912 от 07.09.2022 10:07:39
Сами разберутся. Мать стоит не вмешивается. Может девчонка накасячила , вот у отца и нервы не выдержали.
Но всё равно так нельзя .
Сами разберутся. Мать стоит не вмешивается. Может девчонка накасячила , вот у отца и нервы не выдержали.
Но всё равно так нельзя .
На глазах у людей нельзя, а вот дома ремнем мозги вправить можно. Потому и говорят - "Ссоры из избы не выносят".
А ещё у казахов есть поговорка - "Дочь надо воспитывать, а сына жизнь воспитает". Поэтому для нашей ментальности это приемлемо, другое дело, что все стали вмешиваться в чужие жизни при помощи цифровых технологий. Снимать на телефоны и говорить так нельзя. При том что эффект выходит только обратный.