Антикор: Гульмира Сатыбалды возместила государству 3,9 млрд тенге

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danilov 08 Сентября 2022 в 14:27:25
По данным Антикора, ущерб составил 3,9 млрд тенге.
"Принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещён", – отметили в ведомстве.
Это не снимает ответственности с подозреваемых. Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств, выделенных для ремонта объектов Универсиады-2017. Также в деле фигурируют должностные лица управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы и руководство ТОО "Ария-Жаңа Астана".
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