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Антикор: Гульмира Сатыбалды возместила государству 3,9 млрд тенге
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danilov 08 Сентября 2022 в 14:27:25
Антикоррупционная служба сегодня озвучила сумму ущерба по делу бывшей жены Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.

По данным Антикора, ущерб составил 3,9 млрд тенге.

"Принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещён", – отметили в ведомстве.

Это не снимает ответственности с подозреваемых. Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств, выделенных для ремонта объектов Универсиады-2017. Также в деле фигурируют должностные лица управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы и руководство ТОО "Ария-Жаңа Астана".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 08.09.2022 в 16:18:34   # 802842
Наверное дадут ей теперь 3,9 млрд лет и отпустят по амнистии...
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