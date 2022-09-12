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Закона.Нет
Сексэксплуатацию несовершеннолетних в Шымкенте, Таразе и Туркестане вменяют 11 членам ОПГ
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danilov 12 Сентября 2022 в 16:04:14
Сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних в Шымкенте, Таразе и Туркестане вменяют 11 членам организованной преступной группы (ОПГ), сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«Сотрудниками полиции ДП Шымкента пресечена противоправная деятельность организованной группы в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана», - говорится в сообщении в понедельник.

По данному факту проводится досудебное расследование за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговлю людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество и распространение наркотиков.

«Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть «ВКонтакте», где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. После чего, путем обмана и злоупотребления доверием, изъятием документов вовлекали в занятие проституцией, в последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков», - уточнили полицейские.
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  troll 12.09.2022 в 21:32:13   # 802920
расстрел самое то...
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  Маке0912 12.09.2022 в 21:42:54   # 802921
На кол всех !
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  Leksus 12.09.2022 в 21:54:46   # 802922
"В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков», - уточнили полицейские."
А кто у нас штрафы выписывает? Просветите малограмотного. Или слили коллег?
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  старик 12.09.2022 в 23:10:19   # 802924
Quote:
А кто у нас штрафы выписывает?
Я думаю Вы правы: без ментов там не обошлось. Как минимум крышевание.
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