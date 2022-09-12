Сексэксплуатацию несовершеннолетних в Шымкенте, Таразе и Туркестане вменяют 11 членам ОПГ

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danilov 12 Сентября 2022 в 16:04:14
«Сотрудниками полиции ДП Шымкента пресечена противоправная деятельность организованной группы в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана», - говорится в сообщении в понедельник.
По данному факту проводится досудебное расследование за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговлю людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество и распространение наркотиков.
«Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть «ВКонтакте», где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. После чего, путем обмана и злоупотребления доверием, изъятием документов вовлекали в занятие проституцией, в последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков», - уточнили полицейские.
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А кто у нас штрафы выписывает? Просветите малограмотного. Или слили коллег?
А кто у нас штрафы выписывает?Я думаю Вы правы: без ментов там не обошлось. Как минимум крышевание.