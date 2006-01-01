Раскрыты детали дела о вовлечении подростков в проституцию в Шымкенте, Таразе и Туркестане

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danilov 15 Сентября 2022 в 09:17:03
«В Шымкенте полицией расследуется уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничество, а также торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации в составе организованной преступной группы (ОПГ). В ходе расследования установлено, что их преступная деятельность осуществлялась в городах Шымкент, Туркестан и Тараз», - сообщает в четверг официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
Как отмечается, роли в ОПГ были четко расписаны.
«Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности. Угрозами и шантажем, «штрафами» за малейшие провинности, принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение, а также различный товар (сотовые телефоны, одежду, продукты). Часть членов группы – «вербовщики» занималась поиском молодых женщин и девушек. После знакомства с ними, войдя в доверие, вербовали для сексуальной эксплуатации», - уточнили правоохранители.
По материалам дела, девушек находили через социальные сети, как установлено, из городов Караганда, Семей, Атырау, Шымкент, Тараз, Кызылорда и Туркестанской области.
«Расходы на приобретение билетов и проживание оплачивали организаторы преступной группы. Другие участники группы исполняли роль «администраторов» и «операторов-кассиров» – следили за дисциплиной девушек, вели учет и кассу, принимали «клиентов», которых находили по объявлениям в сети интернет. Предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодняшний день, составляет около Т150 млн. Среди жертв сексуального трафика 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе шестеро несовершеннолетних», - говорится в сообщении.
Девушек, по данным МВД, «держали на съемных квартирах, где подвергали к занятию проституцией».
«В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично. Девушки, чтобы успокоить родственников, говорили родителям, что подрабатывают няньками, присматривая за детьми. В некоторых случаях организаторы ездили «для знакомства» к родителям девушек, где убеждали родственников, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек. Всего задержано 11 человек, которые сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе города Шымкент», - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено 18 уголовных дел, из них: два факта по частям 1 и 2 статьи 262 (создание и участие в ОПГ) УК РК,пять – по статье 128 (торговля людьми), пять – по части 3 статьи 134 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), два – по статье 308 (вовлечение в занятие проституцией), три – по статье 309 (притоносодержание и сводничество) и один факт – по статье 297 (приобретение, хранение, перевозка наркотических средств) УК РК.
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