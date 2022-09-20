Вину признал, ущерб возместил...

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danilov 20 Сентября 2022 в 20:42:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 20.09.2022 в 21:38:31   # 803203
Я один думаю, что вот не там я работаю. Ну вот точно не там, как же так почему у него получилось, а у меня нет. Хотя что бы получилось, нужно наверное немного, совесть потерять для начало, а там пойдет и поедет как надо, правда ??
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  acid 20.09.2022 в 22:17:28   # 803204
Цитата: Skype от 20.09.2022 15:38:31
Я один думаю, что вот не там я работаю. Ну вот точно не там, как же так почему у него получилось, а у меня нет. Хотя что бы получилось, нужно наверное немного, совесть потерять для начало, а там пойдет и поедет как надо, правда ??

у Вас ошибка, уважаемый. Вы не ТЕМ работаете, точно не ТЕМ.
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  старик 20.09.2022 в 22:55:51   # 803206
Ни хрена себе суммы! Миллионы нынче не в моде? Дойдут до триллионов?
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  M54 20.09.2022 в 23:00:50   # 803208
В школе мы такие цифры/суммы мы не изучали
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