Вину признал, ущерб возместил...

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danilov 20 Сентября 2022 в 20:42:39
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Цитата: Skype от 20.09.2022 15:38:31
Я один думаю, что вот не там я работаю. Ну вот точно не там, как же так почему у него получилось, а у меня нет. Хотя что бы получилось, нужно наверное немного, совесть потерять для начало, а там пойдет и поедет как надо, правда ??
Я один думаю, что вот не там я работаю. Ну вот точно не там, как же так почему у него получилось, а у меня нет. Хотя что бы получилось, нужно наверное немного, совесть потерять для начало, а там пойдет и поедет как надо, правда ??
у Вас ошибка, уважаемый. Вы не ТЕМ работаете, точно не ТЕМ.