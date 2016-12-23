Задержанные по делу "КазахАвтоДора" признали свою вину.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 23 Декабря 2016 в 12:09:57
Как сообщалось ранее, должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки в сумме 16 миллионов тенге от генерального директора РГП на ПХВ "Казахавтодор" Серикжана Мукашева и его заместителя Ернура Шамишева за не отражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств.
С санкции районного суда №2 Алматинского района города Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Алмагуль Жангирбаевой, генерального директора РГП "Казахавтодор" Мукашева, его заместителя Шамишева, руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения арест.
В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении государственного аудитора Ботагоз Копобаевой, главного бухгалтера РГП "Казахавтодор" Шолпан Кургановой и руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.
В ходе следственных мероприятий Копобаева, Мукашев, Ажигулов, Шамишев, Курганова и Елемесов полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП "Казахавтодор" признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 миллионов тенге. В отношении их избрана мера пресечения залог.
Источник: Sputnik Казахстан