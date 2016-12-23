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Задержанные по делу "КазахАвтоДора" признали свою вину.
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Гоги80 23 Декабря 2016 в 12:09:57
Ранее задержанные должностные лица счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и РГП "КазахАвтоДор" признали вину и раскаиваются в содеянном, сообщает пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции.

Как сообщалось ранее, должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки в сумме 16 миллионов тенге от генерального директора РГП на ПХВ "Казахавтодор" Серикжана Мукашева и его заместителя Ернура Шамишева за не отражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств.

С санкции районного суда №2 Алматинского района города Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Алмагуль Жангирбаевой, генерального директора РГП "Казахавтодор" Мукашева, его заместителя Шамишева, руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения арест.

В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении государственного аудитора Ботагоз Копобаевой, главного бухгалтера РГП "Казахавтодор" Шолпан Кургановой и руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.

В ходе следственных мероприятий Копобаева, Мукашев, Ажигулов, Шамишев, Курганова и Елемесов полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП "Казахавтодор" признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 миллионов тенге. В отношении их избрана мера пресечения залог.

Источник: Sputnik Казахстан
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  KAN13 23.12.2016 в 12:48:03   # 568567
Как все просто , украли не поймались - хорошо , поймали - раскаялись , осажелели до не могу и всех простили . Чего дальше не воровать ? , у них наверное соревнование есть типа кто больше у государства отжал .
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